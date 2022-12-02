Снуп Догг с внуками снялся для рекламного кампейна Ким Кардашьян

Известный рэпер собрал всю свою семью для уютной фотосессии.

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51-летний рэпер Snoop Dogg вместе со всей своей семьей снялся в рекламном кампейне новой коллекции домашней одежды от Ким Кардашьян. Снимки появились на официальной странице бренда Skims.

На снимках Снуп Догг появился с внуками, детьми и своей женой Шанте.

[ + – ] Снуп Догг и вся его большая семья Фото: Instagram/SKIMS

Они позировали в домашней одежде от бренда Ким Кардашьян Skims – клетчатой и темно-синей. В подписи к снимкам сказано, что можно подобрать одинаковые теплые наряды для всей семьи.

[ + – ] Снуп Догг с женой и внучками

Напомним, Снуп Догг, настоящее имя которого Келвин Кордозар Бродус-младший, женился на Шанте Тейлор в 1997 году. У пары трое детей: двое сыновей и дочь. Пара расходилась ненадолго в 2004 году, но через четыре года возобновила отношения.

Не так давно рэпер стал дедушкой.

Напомним, Ким Кардашьян, основательница бренда Skims, наконец, официально оформила развод с Канье Уэстом. Тяжба тянулась еще с прошлого года, потому что Йе просто не являлся на заседания.

В итоге Ким получила развод, право на дорогую недвижимость и алименты в размере 200 тысяч долларов. Также Канье получил право видеть детей.

Но после его сегодняшнего выступления на шоу, не исключено, что Ким станет менее лояльной. Общаясь с ведущим Алексом Джонсом, Канье сообщил, что ему нравится Гитлер и нацисты.