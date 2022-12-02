Снуп Догг із онуками знявся для рекламного кампейну Кім Кардаш'ян

Відомий репер зібрав усю свою родину для затишної фотосесії.

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51-річний репер Snoop Dogg разом із усією своєю родиною знявся в рекламному кампейні нової колекції домашнього одягу від Кім Кардаш'ян. Знімки з'явилися на офіційній сторінці бренду Skims.

На знімках Снуп Догг з'явився з онуками, дітьми та своєю дружиною Шанте.

[ + – ] Снуп Догг і вся його велика родина Фото: Instagram/SKIMS

Вони позували в домашньому одязі від бренду Кім Кардаш'ян Skims — картатому й темно-синьому. У підписі до знімків сказано, що можна підібрати однакові теплі вбрання для всієї родини.

[ + – ] Снуп Догг із дружиною та онуками

Нагадаємо, Снуп Догг, справжнє ім'я якого Келвін Кордозар Бродус-молодший, одружився із Шанте Тейлор 1997 року. У пари троє дітей: двоє синів і дочка. Пара розійшлася ненадовго у 2004 році, але через чотири роки відновила стосунки.

Нещодавно репер став дідусем.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян, засновниця бренду Skims, нарешті офіційно оформила розлучення з Каньє Вестом. Тяганина тривала ще з минулого року, бо Є просто не з'являвся на засідання.

У результаті Кім отримала розлучення, право на дорогу нерухомість і аліменти в розмірі 200 тисяч доларів. Також Каньє отримав право бачити дітей.

Але після його сьогоднішнього виступу на шоу не виключено, що Кім стане менш лояльною. Спілкуючись із ведучим Алексом Джонсом, Каньє повідомив, що йому подобається Гітлер і нацисти.