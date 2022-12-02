Дженнифер Энистон показала, как готовится к Рождеству

Актриса выбирала елку, и в итоге купила игрушку для собак.

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53-летняя Дженнифер Энистон включила свое рождественское настроение и поделилась серией милых фотографий в своем Instagram.

Она запостила снимки с елочного базара, где она выбирала пушистую елочку. А потом показала "деревянного оленя Рудольфа", которого купила и привезла домой.

[ + – ] Игрушка, которую купила Дженнифер Энистон Фото: Instagram jenniferaniston

"Удачи всем деревянным Рудольфам", — написала актриса, показав, как отреагировали на игрушку ее собаки.

Недавно Дженнифер Энистон почтила память своего отца Джона Энистон, скончавшегося 11 ноября этого года. Зная это, многие поклонники Дженнифер сомневались, захочет ли она праздновать Рождество в этом году.

Напомним, праздник Рождества отмечается ежегодно 25 декабря по всему миру.

[ + – ] Дженнифер Энистон и ее елка

Хоть Дженнифер Энистон и довольна активна в соцсетях, но ранее она рассказывала, что ей это не слишком нравится.

"Я ненавижу социальные сети. Я в этом не разбираюсь. Это пытка для меня. Причина, по которой я зашла в Instagram, заключалась в том, чтобы запустить линию ухода за волосами LolaVie. Потом грянула пандемия, и мы не запустились. Так что я просто застряла в Instagram", — призналась актриса.

"Я действительно счастлива, что мы взрослели, были подростками, когда нам было 20 лет, без этого аспекта социальных сетей", — сказала Дженнифер.

Напомним, ранее свою роскошную рождественскую елку показала Кайли Дженнер. Чтобы затащить огромное дерево в дом и нарядить его, понадобилась целая команда помощников.