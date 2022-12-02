Дженніфер Еністон показала, як готується до Різдва

Акторка вибирала ялинку і в результаті купила іграшку для собак.

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53-річна Дженніфер Еністон увімкнула свій різдвяний настрій і поділилася серією милих фотографій у своєму Instagram.

Вона запостила знімки з ялинкового базару, де вибирала пухнасту ялинку. А потім показала "дерев'яного оленя Рудольфа", якого купила та привезла додому.

[ + – ] Іграшка, яку купила Дженніфер Еністон Фото: Instagram jenniferaniston

"Удачі всім дерев'яним Рудольфам", — написала акторка, показавши, як відреагували на іграшку її собаки.

Нещодавно Дженніфер Еністон вшанувала пам'ять свого батька Джона Еністона, який помер 11 листопада цього року. Знаючи це, багато шанувальників Дженніфер сумнівалися, чи захоче вона святкувати Різдво цього року.

Нагадаємо, свято Різдва відзначається щорічно 25 грудня в усьому світі.

[ + – ] Дженніфер Еністон і її ялинка

Хоча Дженніфер Еністон і доволі активна в соцмережах, але раніше вона розповідала, що їй це не надто подобається.

"Я ненавиджу соціальні мережі. Я на цьому не розуміюся. Це катування для мене. Причина, через яку я зайшла в Instagram, полягала в тому, щоб запустити лінію догляду за волоссям LolaVie. Потім навалилася пандемія, і ми не запустилися. Так що я просто застрягла в Instagram", — зізналася акторка.

"Я справді щаслива, що ми дорослішали, були підлітками, коли нам було 20 років, без цього аспекту соціальних мереж", — сказала Дженніфер.

Нагадаємо, раніше свою розкішну різдвяну ялинку показала Кайлі Дженнер. Щоб затягнути величезне дерево в будинок і вбрати його, знадобилася ціла команда помічників.