Дженніфер Еністон повідомила про смерть 89-річного батька

Батько знаменитості був відомим актором "мильних опер".

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53-річна голлівудська акторка Дженніфер Еністон повідомила про смерть батька, актора Джона Еністона. В особистому профілі Instagram зірка опублікувала архівні фотографії з татом, які зворушливо підписала на згадку про нього.

Зазначається, що Джон Еністон пішов із життя в п'ятницю, 11 листопада, у віці 89 років. Причина смерті невідома.

"Улюблений тато… Джон Ентоні Еністон. Ти був одним із найкрасивіших людей, яких я коли-небудь знала. Я така вдячна за те, що ти пішов у небеса з миром — і без болю. І 11.11 не менше! У тебе завжди був ідеальний вибір часу. Це число назавжди буде для мене ще більшим сенсом відтепер. Я любитиму тебе до кінця часів", — написала актриса.

Актор грецького походження Джон Ентоні Еністон здобув славу завдяки своїм ролям у багатосерійних фільмах і серіалах. Багатьом актор запам'ятався своєю роллю Віктора Кіріакіса в серіалі "Дні нашого життя", в якому він знімався з 1985 до 2022 року.

Нагадаємо, що в новому інтерв'ю американська акторка Дженніфер Еністон розповіла про те, що відсутність коханої людини таки пригнічує її.