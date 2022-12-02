Мама Зендаи отреагировала на слухи о помолвке дочери и Тома Холланда
Ранее в Сети активно обсуждали новый этап в отношениях звездной пары.
Мама Зендаи отреагировала на слухи о помолвке ее дочери и британского актера Тома Холланда. Об этом пишет Page Six.
"Кликбейт обычно относится к практике написания сенсационных или вводящих в заблуждение заголовков с целью привлечения кликов на часть контента…Он часто основывается на преувеличении утверждений или упущении ключевой информации с целью привлечения трафика. Этот термин обычно используется в пренебрежительном смысле", — отметила мама звезды фильма "Дюна".
Об отношениях американской актрисы и "Человека-паука" ходили слухи на протяжении нескольких лет. Они познакомились на съемках фильма в 2016 году. Лишь осенью 2021 роман между звездами официально подтвердился. После этого они стали почаще выходить вместе в свет и даже делиться общими кадрами в соцсетях.
Тем не менее, британский актер признался, что не хочет выносить свою личную жизнь на публику, поэтому пытается держать детали своего романа за семью замками. Судя по всему, слухи о помолвке пары могут быть реальностью, однако официально знаменитости не прокомментировать домыслы в Сети.
Напомним, Том Холланд и Зендая тайно обручились.
Также Фокус писал о трогательном поздравлении Тома Холланда с днем рождения от Зендаи.