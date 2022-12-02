Мама Зендаи отреагировала на слухи о помолвке дочери и Тома Холланда

Ранее в Сети активно обсуждали новый этап в отношениях звездной пары.

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Мама Зендаи отреагировала на слухи о помолвке ее дочери и британского актера Тома Холланда. Об этом пишет Page Six.

"Кликбейт обычно относится к практике написания сенсационных или вводящих в заблуждение заголовков с целью привлечения кликов на часть контента…Он часто основывается на преувеличении утверждений или упущении ключевой информации с целью привлечения трафика. Этот термин обычно используется в пренебрежительном смысле", — отметила мама звезды фильма "Дюна".

[ + – ] Том Холланд и Зендая Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Об отношениях американской актрисы и "Человека-паука" ходили слухи на протяжении нескольких лет. Они познакомились на съемках фильма в 2016 году. Лишь осенью 2021 роман между звездами официально подтвердился. После этого они стали почаще выходить вместе в свет и даже делиться общими кадрами в соцсетях.

[ + – ] Том Холланд и Зендая Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

Тем не менее, британский актер признался, что не хочет выносить свою личную жизнь на публику, поэтому пытается держать детали своего романа за семью замками. Судя по всему, слухи о помолвке пары могут быть реальностью, однако официально знаменитости не прокомментировать домыслы в Сети.

Напомним, Том Холланд и Зендая тайно обручились.

Также Фокус писал о трогательном поздравлении Тома Холланда с днем рождения от Зендаи.