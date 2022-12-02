Мама Зендеї відреагувала на чутки про заручини доньки та Тома Голланда

Раніше в мережі активно обговорювали новий етап у стосунках зіркової пари.

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Мама Зендеї відреагувала на чутки про заручини її доньки та британського актора Тома Голланда. Про це пише Page Six.

"Клікбейт зазвичай відноситься до практики написання сенсаційних або заголовків, що вводять в оману, з метою залучення кліків на частину контенту…Він часто ґрунтується на перебільшенні тверджень або упущенні ключової інформації з метою залучення трафіку. Цей термін зазвичай використовується у зневажливому сенсі", — зазначила мама зірки фільму "Дюна".

[ + – ] Том Голланд та Зендея Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/

Про стосунки американської акторки та "Людини-павука" ходили чутки протягом кількох років. Вони познайомилися на зйомках фільму у 2016 році. Лише восени 2021 роман між зірками офіційно підтвердився. Після цього вони стали частіше виходити разом у світ і навіть ділитися спільними кадрами у соцмережах.

[ + – ] Том Голланд та Зендея Фото: https://www.instagram.com/p/CX6m93YA_O0/

Попри це, британський актор зізнався, що не хоче виносити своє особисте життя на публіку, тому намагається тримати деталі свого роману за сімома замками. Судячи з усього, чутки про заручини пари можуть бути реальністю, проте офіційно знаменитості не прокоментувати домислів у мережі.

Нагадаємо, Том Голланд та Зендея таємно заручилися.

Також Фокус писав про зворушливе привітання Тома Голланда з днем народження від Зендеї.