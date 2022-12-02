Дочь Пола Уокера показала архивное фото с отцом

Американский киноактер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия 30 ноября 2013 года. Ему было 40 лет.

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24-летняя американская модель и единственный ребенок Пола Уокера Мидоу Уокер почтила память покойного отца и поделилась в Instagram-аккаунте архивной фотографией. Об этом пишет PageSix.

Она опубликовала черно-белый снимок парного боулинга с отцом.

"9 лет без тебя. Я так тебя люблю, мой ангел", — написала она под фото.

Ранее модель рассказала о том, как она хранит память об отце. По словам Мидоу, она часто просматривает фильмы отца, чтобы помнить его голос.

"Мне нравится смотреть (его фильмы — ред.) по ночам. Это доставляет мне радость говорить о нем, как о живом, и поддерживать его дух", — рассказала модель.

24-летняя Мидоу – единственный ребенок погибшего Пола Уокера. Она родилась от союза актера с Ребеккой Сотерос. На момент смерти отца девочке исполнилось 15 лет. Впрочем, она часто вспоминает его во время интервью и в своих соцсетях.

Напомним, Мидоу Уокер призналась, что делала аборт.

Также Фокус писал о церемонии бракосочетания дочери Пола Уокера и актера Луиса Торнтона-Аллана в октябре 2021 года. К алтарю единственного ребенка погибшего актера вел его приятель Вин Дизель.