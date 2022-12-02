Дочка Пола Вокера показала архівне фото з батьком

Американський кіноактор загинув унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 30 листопада 2013 року. Йому було 40 років.

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24-річна американська модель і єдина дитина Пола Вокера Мідоу Вокер вшанувала пам'ять покійного батька та поділилася в Instagram-акаунті архівною фотографією. Про це пише PageSix.

Вона опублікувала чорно-білий знімок парного боулінгу з батьком.

"9 років без тебе. Я так тебе люблю, мій ангеле", — написала вона під фото.

Раніше модель розповіла про те, як вона зберігає пам'ять батька. За словами Мідоу, вона часто переглядає фільми батька, щоби пам'ятати його голос.

"Мені подобається дивитися (його фільми — ред.) ночами. Це приносить мені радість говорити про нього, як про живого, і підтримувати його дух", — розповіла модель.

24-річна Мідоу — єдина дитина загиблого Пола Вокера. Вона народилася від союзу актора з Ребеккою Сотерос. На момент смерті батька дівчинці виповнилося 15 років. Утім, вона часто згадує його під час інтерв'ю та у своїх соцмережах.

Нагадаємо, Мідоу Вокер зізналася, що робила аборт.

Також Фокус писав про церемонію одруження дочки Пола Вокера та актора Луїса Торнтона-Аллана в жовтні 2021 року. До вівтаря єдиної дитини загиблого актора вів його приятель Він Дізель.