Виктория и Дэвид Бекхэм продемонстрировали идеальные парные образы (фото)

Звездные супруги сделали ставку на темный монохром.

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48-летняя британская певица Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм продемонстрировали идеальные парные total-black образы. Об этом пишет Just Jared.

Звездных супругов заметили на улицах Лондона. Для выхода в свет многодетные родители выбрали аутфиты в темных оттенках. На Виктории было черное платье с длинными рукавами и перьями. Волосы бывшая участница группы Spice Girls оставила распущенными. На ногах дизайнера были темные босоножки на высоком каблуке, а к образу она добавила солнцезащитные очки и сумочку.

Тем временем Дэвид Бекхэм продемонстрировал черные брюки, лонгслив и коричневые замшевые туфли. К луку он добавил трендовые очки и ремень.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех общих детей — сыновей Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер. Звездная семья часто вместе выходит в свет и демонстрирует теплую атмосферу внутри своего дома в соцсетях с миллионами подписчиков.

Недавно знаменитый футболист вернулся из Чемпионата мира в Катаре.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм Фото: Getty Images

Напомним, Виктория Бекхэм показала забавное новогоднее видео с Дэвидом.

Также Фокус писал о примирении одного из сыновей Бекхэмов с бывшей девушкой.