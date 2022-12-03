Вікторія та Девід Бекхем продемонстрували ідеальні парні образи (фото)

Зіркове подружжя зробило ставку на темний монохром.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем продемонстрували ідеальні парні total-black образи. Про це пише Just Jared.

Зіркове подружжя помітили на вулицях Лондона. Для виходу у світ багатодітні батьки обрали схожі аутфіти у темних відтінках. На Вікторії була чорна сукня з довгими рукавами та пір'ям. Волосся колишня учасниця гурту Spice Girls залишила розпущеним. На ногах дизайнерки були темні босоніжки на високих підборах, а до образу вона додала сонцезахисні окуляри та сумочку.

Тим часом Девід Бекхем продемонстрував чорні штани, лонгслів та коричневі замшеві туфлі. До луку він додав трендові окуляри та ремінь.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем одружилися у 1999 році. Наразі вони виховують чотирьох спільних дітей — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Зіркова родина часто разом виходить у світ та демонструє теплу атмосферу всередині свого дому у соцмережах з мільйонами підписників.

Нещодавно знаменитий футболіст повернувся з Чемпіонату світу в Катарі.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем Фото: Getty Images

Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала кумедне новорічне відео з Девідом.

Також Фокус писав про примирення одного із синів Бекхемів із колишньою дівчиною.