Вікторія та Девід Бекхем продемонстрували ідеальні парні образи (фото)
Зіркове подружжя зробило ставку на темний монохром.
48-річна британська співачка Вікторія Бекхем та футболіст Девід Бекхем продемонстрували ідеальні парні total-black образи. Про це пише Just Jared.
Зіркове подружжя помітили на вулицях Лондона. Для виходу у світ багатодітні батьки обрали схожі аутфіти у темних відтінках. На Вікторії була чорна сукня з довгими рукавами та пір'ям. Волосся колишня учасниця гурту Spice Girls залишила розпущеним. На ногах дизайнерки були темні босоніжки на високих підборах, а до образу вона додала сонцезахисні окуляри та сумочку.
Тим часом Девід Бекхем продемонстрував чорні штани, лонгслів та коричневі замшеві туфлі. До луку він додав трендові окуляри та ремінь.
Вікторія та Девід Бекхем одружилися у 1999 році. Наразі вони виховують чотирьох спільних дітей — синів Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер. Зіркова родина часто разом виходить у світ та демонструє теплу атмосферу всередині свого дому у соцмережах з мільйонами підписників.
Нещодавно знаменитий футболіст повернувся з Чемпіонату світу в Катарі.
Нагадаємо, Вікторія Бекхем показала кумедне новорічне відео з Девідом.
Також Фокус писав про примирення одного із синів Бекхемів із колишньою дівчиною.