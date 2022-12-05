Григорий Лепс с охранником избили посетителя бара: возбуждено уголовное дело, — СМИ (видео)

До побоища исполнитель выпил 14 порций дорогостоящего виски, а в качестве "закуски" съел яблоко.

Related video

Российскому исполнителю Григорию Лепсу грозит уголовная ответственность за драку, которая произошла возле одного из ресторанов Санкт-Петербурга. Об этом пишет местное издание "Фонтанка".

Инцидент произошел в ночь на субботу, 3 декабря.

Григорий Лепс после неудачного концерта в Санкт-Петербурге, который он был вынужден прервать из-за "плохого самочувствия", отправился в один из ресторанов областного центра.

Позже в СМИ появилось видео драки, в которой участвовал скандально известный исполнитель, его охранники и посетитель заведения. На ролике можно увидеть, как бодигарды пытались разнять Григория Лепса и клиента бара. Через какое-то время охранник нанес удар посетителю в голову, а российский исполнитель принялся "добивать" ногами упавшего на асфальт мужчину.

[ + – ] Григорий Лепс со своими охранниками избили посетителя паба в Санкт-Петербурге

Позже издание "Фонтанка" выяснило, что скандал с Лепсом произошел возле ирландского паба "Финнеганс". До драки, по словам журналистов, исполнитель выпил 9 порций виски 16-летнего Lagavulin и 5 порций Glenmorangie, а в качестве закуски съел яблоко.

[ + – ] Григорий Лепс до драки выпил 14 порций дорогого виски

Издание утверждает, что по факту драки возбуждено уголовное дело по статье 115 часть 2 "Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений".

"Пострадавший указал, что в ту ночь играл в баре в нарды, зашел Лепс, и это было здорово, пока Гриша не предложил сыграть на $10 тысяч, показав пачку пятитысячных, перевязанных резиночкой. Петербуржец тут же признался, что очень хотел бы, но на кон ставить такую сумму не готов, потому как нет и не предвидится. Дальше пошли пререкания, после Лепс отвесил ему оплеуху, потом они вышли втроем — он, Лепс, охранник, а дальше — вы уже наслаждались на видео — присоединились еще два охранника", — озвучивает издание одну из версий драки.

Журналисты попытались связаться с агентом Григория Лепса, однако он не стал комментировать инцидент возле бара в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в 2021 году Григорию Лепсу запретили въезд на территорию Украины. Подобные ограничения в СБУ объяснили тем, что российский исполнитель незаконно посещал оккупированный Крым несколькими годами ранее.

Также сообщалось, что Григорий Лепс в мае 2022 года приезжал в оккупированный Донецк с концертом для российских военнослужащих.