Григорій Лепс з охоронцем побили відвідувача бару: порушено кримінальну справу, — ЗМІ (відео)

До побоїща виконавець випив 14 порцій дорогого віскі, а як "закуску" з'їв яблуко.

Related video

Російському виконавцю Григорію Лепсу загрожує кримінальна відповідальність за бійку, що сталася біля одного з ресторанів Санкт-Петербурга. Про це пише місцеве видання "Фонтанка".

Інцидент стався у ніч на суботу, 3 грудня.

Григорій Лепс після невдалого концерту в Санкт-Петербурзі, який він був змушений перервати через "погане самопочуття", вирушив до одного з ресторанів обласного центру.

Пізніше у ЗМІ з'явилося відео бійки, в якій брав участь скандально відомий виконавець, його охоронці та відвідувач закладу. На ролику можна побачити, як охоронці намагалися розборонити Григорія Лепса та клієнта бару. Через якийсь час охоронець завдав удару відвідувачу в голову, а російський виконавець почав "добивати" ногами чоловіка, що впав на асфальт.

[ + – ] Григорій Лепс зі своїми охоронцями побили відвідувача паба у Санкт-Петербурзі

Пізніше видання "Фонтанка" з'ясувало, що скандал з Лепсом стався біля ірландського пабу "Фіннеганс". До бійки, за словами журналістів, виконавець випив 9 порцій віскі 16-річного Lagavulin і 5 порцій Glenmorangie, а як закуску з'їв яблуко.

[ + – ] Григорій Лепс до бійки випив 14 порцій дорогого віскі

Видання стверджує, що за фактом бійки порушено кримінальну справу за статтею 115 частина 2 "Умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань".

"Постраждалий зазначив, що тієї ночі грав у барі в нарди, зайшов Лепс, і це було чудово, поки Григорій не запропонував зіграти на $10 тисяч, показавши пачку п'ятитисячних, перев'язаних резинкою. Петербуржець відразу зізнався, що дуже хотів би, але ставити таку суму не готовий, тому що в нього стільки нема і не передбачається. Далі пішли суперечки, потім Лепс завдав йому ляпаса, потім вони вийшли втрьох — він, Лепс, охоронець, а далі — ви вже насолоджувалися на відео — приєдналися ще два охоронці", — озвучує видання одну з версій бійки.

Журналісти спробували зв'язатися з агентом Григорія Лепса, проте він не коментував інцидент біля бару в Санкт-Петербурзі.

Зазначимо, що у 2021 році Григорію Лепсу заборонили в'їзд на територію України. Подібні обмеження СБУ пояснили тим, що російський виконавець незаконно відвідував окупований Крим кількома роками раніше.

Також повідомлялося, що Григорій Лепс у травні 2022 року приїжджав до окупованого Донецька з концертом для російських військовослужбовців.