Роман Абрамович покупает недвижимость в Стамбуле

Российский олигарх был замечен с охранниками в модном районе Бебек.

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Роман Абрамович прибыл в Стамбул и подбирает себе новую недвижимость. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Российского миллиардера сфотографировали прогуливающимся по историческому району Бебек в сопровождении двух охранников.

Журналисты уверяют, что в Стамбуле Абрамович, который в последнее время нечасто становится героем новостей, присматривает себе особняк на берегу Босфора. Осенью он бывал в районе Румелихисары — это азиатская часть города прямо на Босфоре, где расположено много дорогих вилл.

[ + – ] Роман Абрамович в Стамбуле Фото: Hürriyet Daily News

Интересно, но российский миллиардер явно не желал, чтобы его заметили, так что когда его начали фотографировать, то телохранители сначала пытались оттеснить прессу, а потом Абрамович просто сел в машину и уехал.

Бебек является одним из самых дорогих районов Стамбула. Набережная в Бебеке является популярным местом отдыха. Бухта Бебека является пристанью для многочисленных яхт и кораблей. Именно здесь расположена старинная крепость Румелихисар, а также Бывший особняк Валиде-Паши, в котором сейчас находится посольство Египта, мечеть Бебек и парк Ашиян. Словом, это именно тот район, где миллиардер мог бы купить себе виллу.

Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции Великобритании, Европейского союза и Канады после начала войны в Украине. Из-за них олигарху пришлось продать за 5,2 миллиарда долларов футбольный клуб "Челси", которым он управлял двенадцать лет.

Также ему пришлось срочно перегнать в турецкие воды свои шикарные яхты. Теперь четыре роскошных судна Абрамовича, общая стоимость которых составляет более миллиарда долларов, стоят у побережья Турции.

А вот два его роскошных частных самолета разрешили конфисковать в США.

Абрамович — один из самых богатых людей в мире с состоянием в 14,5 миллиардов долларов. Однако, по слухам, после начала войны в Украине, его состояние значительно уменьшилось.

Он пытался выступать в роли миротворца, был в числе тех, кто встречал освобожденных из российского плена иностранцев, которые прибыли в Саудовскую Аравию. И даже дал им свой телефон, чтобы те смогли связаться со своими родными.