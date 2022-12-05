Роман Абрамович покупает недвижимость в Стамбуле
Российский олигарх был замечен с охранниками в модном районе Бебек.
Роман Абрамович прибыл в Стамбул и подбирает себе новую недвижимость. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Российского миллиардера сфотографировали прогуливающимся по историческому району Бебек в сопровождении двух охранников.
Журналисты уверяют, что в Стамбуле Абрамович, который в последнее время нечасто становится героем новостей, присматривает себе особняк на берегу Босфора. Осенью он бывал в районе Румелихисары — это азиатская часть города прямо на Босфоре, где расположено много дорогих вилл.
Интересно, но российский миллиардер явно не желал, чтобы его заметили, так что когда его начали фотографировать, то телохранители сначала пытались оттеснить прессу, а потом Абрамович просто сел в машину и уехал.
Бебек является одним из самых дорогих районов Стамбула. Набережная в Бебеке является популярным местом отдыха. Бухта Бебека является пристанью для многочисленных яхт и кораблей. Именно здесь расположена старинная крепость Румелихисар, а также Бывший особняк Валиде-Паши, в котором сейчас находится посольство Египта, мечеть Бебек и парк Ашиян. Словом, это именно тот район, где миллиардер мог бы купить себе виллу.
Напомним, что Роман Абрамович попал под санкции Великобритании, Европейского союза и Канады после начала войны в Украине. Из-за них олигарху пришлось продать за 5,2 миллиарда долларов футбольный клуб "Челси", которым он управлял двенадцать лет.
Также ему пришлось срочно перегнать в турецкие воды свои шикарные яхты. Теперь четыре роскошных судна Абрамовича, общая стоимость которых составляет более миллиарда долларов, стоят у побережья Турции.
А вот два его роскошных частных самолета разрешили конфисковать в США.
Абрамович — один из самых богатых людей в мире с состоянием в 14,5 миллиардов долларов. Однако, по слухам, после начала войны в Украине, его состояние значительно уменьшилось.
Он пытался выступать в роли миротворца, был в числе тех, кто встречал освобожденных из российского плена иностранцев, которые прибыли в Саудовскую Аравию. И даже дал им свой телефон, чтобы те смогли связаться со своими родными.