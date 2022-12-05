Роман Абрамович купує нерухомість у Стамбулі

Російського олігарха помітили з охоронцями в модному районі Бебек.

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Роман Абрамович прибув до Стамбула і підбирає собі нову нерухомість. Про це повідомляє Hürriyet Daily News. Російського мільярдера сфотографували під час прогулянки по історичному району Бебек у супроводі двох охоронців.

Журналісти запевняють, що в Стамбулі Абрамович, який останнім часом нечасто стає героєм новин, оглядає собі особняк на березі Босфору. Восени він бував у районі Румеліхісари — це азіатська частина міста прямо на Босфорі, де розташовано багато дорогих вілл.

[ + – ] Роман Абрамович у Стамбулі Фото: Hürriyet Daily News

Цікаво, але російський мільярдер явно не бажав, щоб його помітили, тож коли його почали фотографувати, то охоронці спочатку намагалися відтіснити пресу, а потім Абрамович просто сів у машину та поїхав.

Бебек є одним із найдорожчих районів Стамбула. Набережна в Бебеку є найпопулярнішим місцем відпочинку, а бухта є пристанню для численних яхт та кораблів. Саме тут розташована старовинна фортеця Румеліхісар, а також Колишній особняк Валіде-Паші, в якому зараз знаходиться посольство Єгипту, мечеть Бебек та парк Ашіян. Словом, це саме той район, де мільярдер міг би купити собі віллу.

Нагадаємо, що Роман Абрамович потрапив під санкції Великобританії, Європейського Союзу та Канади після початку війни в Україні. Через них олігарху довелося продати за 5,2 мільярда доларів футбольний клуб "Челсі", яким він керував дванадцять років.

Також йому довелося терміново перегнати у турецькі води свої розкішні яхти. Тепер чотири розкішні судна Абрамовича, загальна вартість яких становить понад мільярд доларів, стоять біля узбережжя Туреччини.

А ось два його розкішні приватні літаки дозволили конфіскувати в США.

Абрамович — один із найбагатших людей у світі зі статками 14,5 мільярдів доларів. Проте, за чутками, після початку війни в Україні його стан значно зменшився.

Він намагався виступати в ролі миротворця, був серед тих, хто зустрічав звільнених із російського полону іноземців, які прибули до Саудівської Аравії. І навіть дав їм свій телефон, щоб вони змогли зв'язатися зі своїми рідними.