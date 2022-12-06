"Спасибо, Бостон!". Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились личными фото из США

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Во время визита принца и принцессы Уэльских в США было сделано немало снимков, но в своем Instagram они опубликовали самые милые.

После своего звездного визита в США Кейт Миддлтон и принц Уильям опубликовали серию милых снимков, которые сделали они сами и сопровождающие их фотографы. Так, оказалось, что во время визита в Гарвард Кейт сфотографировалась с милым лабрадором.

[ + – ] Кейт Миддлтон в Гарварде сфотографировалась с лабрадором Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Несколько снимков, опубликованных на официальных страничках принца и принцессы Уэльских, продемонстрировали их собственный взгляд на американский трехдневный тур.

И включали в себя несколько закулисных фото с церемонии Earthshot Prize Awards, где Кейт поразила всех своих потрясающим образом. Оказалось, что Кейт и Уильям мило беседовали с Хлоей и Холли Бейли, сестрами из дуэта Chloe x Halle. Холли, как известно, снялась в новом диснеевском фильме про Русалочку.

[ + – ] Кейт и Уильям общаются с Холли и Хлоей Бейли Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram [ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На фотографиях был зафиксирован милый интимный момент церемонии, когда Уильям положил руку на плечо жене, позируя фотожурналистам.

Судя по снимкам, принц и принцесса были в восторге от общения с поклонниками, которые встречали их везде, куда бы они не прибыли, а Кейт Миддлтон была в восторге от черного лабрадора, которого встретила в Гарварде.

В коллекции также были представлены некоторые моменты из церемонии Earthshot Prize Awards, баскетбольного матча Celtics, и фотографии Уильяма с президентом США Джо Байденом.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон общаются с поклонниками

Пользователи Instagram оставили под постом множество восторженных комментариев. Один из комментаторов написал: "Америка любит вас! Этот визит был потрясающим, приезжайте еще!".

[ + – ] Принц Уильям за кулисами Earthshot Prize Awards

Напомним, во время визита в Бостон, Кейт Миддлтон до слез растрогала одну из своих поклонниц. Позже фанаты королевской пары рассказывали, что они были очень милы, и поприветствовали всех, кто собрался на холоде и дожидался их выхода.

А на церемонию награждения принцесса Уэльская надела особое изумрудное колье-чокер из коллекции королевских драгоценностей, которое носили до нее принцесса Диана и королева Мария Текская.