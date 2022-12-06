"Дякую, Бостоне!". Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися особистими фото зі США

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Під час візиту принца та принцеси Уельських до США було зроблено чимало знімків, але у своєму Instagram вони опублікували наймиліші.

Після свого зіркового візиту в США Кейт Міддлтон і принц Вільям опублікували серію милих знімків, які зробили вони самі та фотографи, котрі їх супроводжували. Так, з'ясувалося, що під час візиту до Гарварда Кейт сфотографувалася з милим лабрадором.

[ + – ] Кейт Міддлтон у Гарварді сфотографувалася з лабрадором Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Декілька знімків, опублікованих на офіційних сторінках принца та принцеси Уельських, продемонстрували їх власний погляд на американський триденний тур.

І враховували кілька закулісних фото з церемонії Earthshot Prize Awards, де Кейт вразила всіх своїх приголомшливим чином. З'ясувалося, що Кейт та Вільям мило розмовляли з Хлоєю та Голлі Бейлі, сестрами з дуету Chloe x Halle. Голлі, як відомо, знялася у новому діснеївському фільмі про Русалочку.

[ + – ] Кейт і Вільям спілкуються з Голлі та Хлоєю Бейлі Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram [ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

На фото зафіксовано милий інтимний момент церемонії, коли Вільям поклав руку на плече дружині, позуючи фотожурналістам.

Судячи з фото, принц і принцеса були в захваті від спілкування із шанувальниками, які зустрічали їх скрізь, куди б вони не прибули, а Кейт Міддлтон була в захваті від чорного лабрадора, якого зустріла в Гарварді.

У колекції також були представлені деякі моменти з церемонії Earthshot Prize Awards, баскетбольного матчу Celtics та фото Вільяма з президентом США Джо Байденом.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон спілкуються із шанувальниками

Користувачі Instagram залишили під дописом безліч захоплених коментарів. Один із коментаторів написав: "Америка любить вас! Цей візит був приголомшливим, приїжджайте ще!".

[ + – ] Принц Вільям за лаштунками Earthshot Prize Awards

Нагадаємо, під час візиту до Бостона, Кейт Міддлтон до сліз зворушила одну зі своїх шанувальниць. Пізніше фанати королівської пари розповідали, що вони були дуже милі, і привітали всіх, хто зібрався на холоді та чекав їхнього виходу.

А на церемонію нагородження принцеса Уельська одягла особливе смарагдове кольє-чокер із колекції королівських коштовностей, яке носили до неї принцеса Діана та королева Марія Текська.