Сальма Хайек показала редкое видео со своей падчерицей

У Франсуа-Анри Пино, мужа актрисы, трое детей от первого брака с Доротеей Лепер и отношений с супермоделью Линдой Евангелистой.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек редко выставляет напоказ свою личную жизнь. Она много лет счастлива в браке с французским миллиардером Франсуа-Анри Пино, с которым вместе воспитывает 15-летнюю дочь Валентину. Однако при этом, как оказалось, она с теплотой относится и к своей 21-летней падчерице Матильде, дочери мужа.

Знаменитость поделилась видео, на котором Матильда, увлекающаяся конным спортом, представляла Францию ​​на турнире, в котором она в итоге выиграла. Сальма активно болела за девушку.

"Поздравляем, чемпион! Мы так гордимся тобой!" – подписала кадры актриса.

У Франсуа двое детей от первой жены Доротеи Лепер, на которой он был женат до 2004 года: его тезка Франсуа (24 года) и Матильда.

У него также есть еще один сын от супермодели Линды Евангелисты, Огюстен Джеймс, которому 16 лет.

Напомним, весной Сальма снялась вместе с Валентиной для журнала Vogue. В интервью актриса рассказала, что дочь часто берет ее вещи из гардероба, из-за чего актриса потом ничего не может найти, и высказывает это Валентине.

Хайек также поделилась тем, почему так поздно стала матерью, родив после 40 лет:

"Я сделала это, потому что нашла спутника жизни, у которого была стабильная карьера. Но я также настолько хотела ребенка, что все остальное для меня не имело значения: ни моя карьера, ни что-то еще. И это мне очень помогло. Я также чувствовала, что уже сделала много вещей в своей жизни, которыми могу гордиться, так что материнство – это был уже другой этап для меня".

Напомним, Хайек показала интерьеры роскошного особняка в Лондоне.