Сальма Хаєк показала рідкісне відео зі своєю пасербицею

У Франсуа-Анрі Піно, чоловіка акторки, троє дітей від першого шлюбу з Доротеєю Лепер і стосунків із супермоделлю Ліндою Євангелістою.

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56-річна мексикано-американська актриса Сальма Хаєк рідко виставляє напоказ своє особисте життя. Вона багато років щаслива в шлюбі з французьким мільярдером Франсуа-Анрі Піно, з яким разом виховує 15-річну доньку Валентину. Однак водночас, як виявилося, вона з теплотою ставиться й до своєї 21-річної пасербиці Матильди, дочки чоловіка.

Знаменитість поділилася відео, на якому Матильда, що захоплюється кінним спортом, представляла Францію на турнірі, де вона в результаті виграла. Сальма активно вболівала за дівчину.

"Вітаємо, чемпіонко! Ми так пишаємося тобою!" — підписала кадри акторка.

Франсуа має двох дітей від першої дружини Доротеї Лепер, із якою він був одружений до 2004 року: його тезка Франсуа (24 роки) та Матильда.

Він також має ще одного сина від супермоделі Лінди Євангелісти, Огюстена Джеймса, якому 16 років.

Нагадаємо, навесні Сальма знялася разом із Валентиною для журналу Vogue. В інтерв'ю акторка розповіла, що дочка часто бере її речі з гардеробу, через що вона потім нічого не може знайти і висказує це Валентині.

Хаєк також поділилася тим, чому так пізно стала матір'ю, народивши після 40 років:

"Я зробила це, тому що знайшла супутника життя, який мав стабільну кар'єру. Але я також настільки хотіла дитину, що все інше для мене не мало значення: ні моя кар'єра, ні щось ще. І це мені дуже допомогло. Я також відчувала, що вже зробила багато речей у своєму житті, якими можу пишатися, тож материнство — це був уже інший етап для мене”.

Нагадаємо, Хаєк показала інтер'єри розкішного маєтку в Лондоні.