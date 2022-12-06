Зои Салдана в дерзком образе на премьере фильма "Аватар: Путь воды"

Знаменитость выбрала довольно смелый наряд.

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В Лондоне состоялся премьерный показ самого ожидаемого фильма последних нескольких лет — второй части фантастического блокбастера "Аватар", получившего название "Аватар: Путь воды". На премьере собрались звезды, сыгравшие в этой картине, и команда, которая над ней работала, чтобы презентовать киноработу публике. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя американская актриса Зои Салдана играет в фильме Нейтири.

Для светского мероприятия Зои выбрала черный total look от бренда Victoria Beckham из весенне-летней коллекции 2023. Известно, что именно эта коллекция была впервые представлена брендом Виктории Бэкхем на Парижской неделе моды.

Образ знаменитости состоял из кружевных колготок с логотипом, лифчика, прозрачной блузы с драпированными короткими рукавами и многослойной юбки-миди. Этот наряд довольно эффектно смотрелся на стройной фигуре звезды. Свой аутфит Зои завершила туфлями на высоком каблуке, укладкой и легким макияжем в бронзовой палитре.

Также в этой части "Аватара" снимутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Кейт Уинслет.

Напомним, Зои Салдана активно ходит на различные программы и дает интервью, чтобы продвигать свою новую работу. Недавно актриса прилетела в Майами, чтобы посетить испаноязычную программу Despierta America ("Просыпайся Америка").

Также Фокус писал о эффектным образах Зои, которые она выбирает для светских выходов.