Зої Салдана в зухвалому образі на прем'єрі "Аватар: Шлях води"

Знаменитість обрала досить сміливе вбрання.

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У Лондоні відбувся прем'єрний показ найочікуванішого фільму останніх кількох років — другої частини фантастичного блокбастера "Аватар", який отримав назву "Аватар: Шлях води". На прем'єрі зібралися зірки, які зіграли в цій картині, та команда, яка над нею працювала, щоб презентувати кінороботу публіці. Про це повідомляє Daily Mail.

44-річна американська акторка Зої Салдана грає у фільмі Нейтірі.

Для світського заходу Зої обрала чорний total look від бренду Victoria Beckham із весняно-літньої колекції 2023 року. Відомо, що саме ця колекція була вперше представлена брендом Вікторії Бекхем на Паризькому тижні моди.

Образ знаменитості складався з мереживних колготок із логотипом, ліфчика, прозорої блузи з короткими драпірованими рукавами та багатошарової спідниці-міді. Це вбрання мало досить ефектний вигляд на стрункій фігурі зірки. Свій аутфіт Зої завершила туфлями на високих підборах, укладкою та легким макіяжем у бронзовій палітрі.

Також у цій частині "Аватара" знімуться Сем Вортінгтон, Сігурні Вівер і Кейт Уінслет.

Нагадаємо, Зої Салдана активно ходить на різні програми та дає інтерв'ю, щоб просувати свою нову роботу. Нещодавно акторка прилетіла в Маямі, щоб відвідати іспаномовну програму Despierta America ("Прокидайся, Америко").

Також Фокус писав про ефектні образи Зої, які вона вибирає для світських виходів.