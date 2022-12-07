Королева-консорт Камилла снова вышла в свет в знаменитых украшениях Елизаветы II

Жена короля Карла III уже второй раз за последние несколько недель появляется в этой тиаре на торжественном приеме.

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75-летняя королева-консорт Камилла вместе с мужем, королем Карлом III, а также принцем и принцессой Уэльскими ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце, появившись перед послами разных стран в украшениях покойной королевы Елизаветы II.

Она излучала элегантность в темно-синем платье от Anna Valentine. В качестве украшений Камилла выбрала любимый комплект покойной свекрови – тиару с крупными голубыми сапфирами и бриллиантами и такое же ожерелье, дополнив подходящими серьгами. В этих драгоценностях королева появляется уже второй раз. Впервые она надела их для государственного банкета в честь президента ЮАР Сирила Рамафосы.

[ + – ] Королева-консорт Камилла Фото: Getty

Бельгийскую сапфировую тиару король Георг VI подарил своей дочери, принцессе Елизавете, на ее свадьбу с принцем Филиппом в 1963 году. Это украшение было одним из самых любимых у Елизаветы II, обладающей огромной коллекцией драгоценностей. Тиара имеет очень непростую историю, которая берет начало в XIX веке и относится к бельгийской принцессе Луизе. Девушка была старшей дочерью короля Леопольда II. В 1875 году она вышла замуж за принца Филиппа Саксен-Кобург-Готского. К тому же роду принадлежал и принц Альберт, муж королевы Виктории.

Брак Луизы и Филиппа не был счастливым, и супруги начали искать понимание на стороне. К 1895 году Луиза влюбилась в графа Гезу Маттачича, который служил лейтенантом в хорватском полку австрийской армии. Двумя годами позже она оставила мужа, чтобы быть с лейтенантом. В 1898 принц решил драться с графом на дуэли. После развода Луиза и Геза переехали в Париж, где жили до самой смерти принцессы в 1924 году.

Бельгийская принцесса нажила много долгов, и ее отец, король Леопольд, продавал украшения, оставленные ей матерью, чтобы покрыть их. Сапфировая тиара попала в их число, и через несколько десятилетий она в конце концов была куплена королевским двором Великобритании.

Образ Камиллы дополняла черная накидка с тонкой серебряной вышивкой, в которой она приехала в Букингемский дворец, а затем сняла.

Напомним, в чем на банкет прибыла принцесса Уэльская.