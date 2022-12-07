Королева-консорт Камілла знову вийшла у світ у знаменитих прикрасах Єлизавети II

Дружина короля Карла III вже вдруге останні кілька тижнів з'являється в цій тіарі на урочистому прийомі.

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75-річна королева-консорт Камілла разом із чоловіком, королем Карлом III, а також принцом і принцесою Уельськими відвідала щорічний дипломатичний прийом у Букінгемському палаці, з'явившись перед послами різних країн у прикрасах покійної королеви Єлизавети II.

Вона випромінювала елегантність у темно-синій сукні від Anna Valentine. Як прикраси Камілла обрала улюблений комплект покійної свекрухи — тіару з великими блакитними сапфірами й діамантами і таке ж намисто, доповнивши відповідними сережками. У цих коштовностях королева з'являється вже вдруге. Вперше вона надягла їх для державного бенкету на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси.

[ + – ] Королева-консорт Камілла Фото: вулкан

Бельгійську сапфірову тіару король Георг VI подарував своїй дочці, принцесі Єлизаветі, на її весілля з принцом Філіппом у 1963 році. Ця прикраса була однією з найулюбленіших у Єлизавети II, яка мала величезну колекцію коштовностей. Тіара має дуже непросту історію, яка бере початок у XIX столітті — тоді прикраса належала бельгійській принцесі Луїзі. Дівчина була старшою дочкою короля Леопольда ІІ. У 1875 році вона вийшла заміж за принца Філіпа Саксен-Кобург-Готського. До того ж роду належав і принц Альберт, чоловік королеви Вікторії.

Шлюб Луїзи та Філіпа не був щасливим, і подружжя почало шукати розуміння на стороні. До 1895 Луїза закохалася в графа Гезу Маттачича, який служив лейтенантом в хорватському полку австрійської армії. Через два роки вона залишила чоловіка, щоб бути з лейтенантом. У 1898 році принц вирішив битися з графом на дуелі. Після розлучення Луїза та Геза переїхали в Париж, де жили до самої смерті принцеси в 1924 році.

Бельгійська принцеса нажила багато боргів, і її батько, король Леопольд, продавав прикраси, залишені матір'ю, щоб покрити їх. Сапфірова тіара потрапила до їхнього числа, і через кілька десятиліть вона нарешті була куплена королівським двором Великобританії.

Образ Камілли доповнювала чорна накидка з тонкою срібною вишивкою, в якій вона приїхала до Букінгемського палацу, а потім зняла.

Нагадаємо, у чому на бенкет прибула принцеса Уельська.