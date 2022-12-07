Королева-консорт Камілла знову вийшла у світ у знаменитих прикрасах Єлизавети II
Дружина короля Карла III вже вдруге останні кілька тижнів з'являється в цій тіарі на урочистому прийомі.
75-річна королева-консорт Камілла разом із чоловіком, королем Карлом III, а також принцом і принцесою Уельськими відвідала щорічний дипломатичний прийом у Букінгемському палаці, з'явившись перед послами різних країн у прикрасах покійної королеви Єлизавети II.
Вона випромінювала елегантність у темно-синій сукні від Anna Valentine. Як прикраси Камілла обрала улюблений комплект покійної свекрухи — тіару з великими блакитними сапфірами й діамантами і таке ж намисто, доповнивши відповідними сережками. У цих коштовностях королева з'являється вже вдруге. Вперше вона надягла їх для державного бенкету на честь президента ПАР Сиріла Рамафоси.
Бельгійську сапфірову тіару король Георг VI подарував своїй дочці, принцесі Єлизаветі, на її весілля з принцом Філіппом у 1963 році. Ця прикраса була однією з найулюбленіших у Єлизавети II, яка мала величезну колекцію коштовностей. Тіара має дуже непросту історію, яка бере початок у XIX столітті — тоді прикраса належала бельгійській принцесі Луїзі. Дівчина була старшою дочкою короля Леопольда ІІ. У 1875 році вона вийшла заміж за принца Філіпа Саксен-Кобург-Готського. До того ж роду належав і принц Альберт, чоловік королеви Вікторії.
Шлюб Луїзи та Філіпа не був щасливим, і подружжя почало шукати розуміння на стороні. До 1895 Луїза закохалася в графа Гезу Маттачича, який служив лейтенантом в хорватському полку австрійської армії. Через два роки вона залишила чоловіка, щоб бути з лейтенантом. У 1898 році принц вирішив битися з графом на дуелі. Після розлучення Луїза та Геза переїхали в Париж, де жили до самої смерті принцеси в 1924 році.
Бельгійська принцеса нажила багато боргів, і її батько, король Леопольд, продавав прикраси, залишені матір'ю, щоб покрити їх. Сапфірова тіара потрапила до їхнього числа, і через кілька десятиліть вона нарешті була куплена королівським двором Великобританії.
Образ Камілли доповнювала чорна накидка з тонкою срібною вишивкою, в якій вона приїхала до Букінгемського палацу, а потім зняла.
Нагадаємо, у чому на бенкет прибула принцеса Уельська.