Украинской стилистке Юлии Пелипас вручили награду на Британском совете моды

Британский совет моды отметил украинскую стилистку в категории "Лидеры перемен. Люди".

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Украинская стилистка и основательница бренда Bettter Юлия Пелипас получила награду на премии The Fashion Awards. Об этом сообщает Vogue UA.

Отмечается, что Юлия Пелипас получила награду от главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. Во время награждения украинская стилистка поблагодарила Великобританию и ее народ за поддержку Украины. Она пригласила всех присутствующих на предстоящее празднование победы в Украине.

Юлия Пелипас бывший fashion-директор Vogue Ukraine. Она работала там с 2013 по 2021 год. Кроме того, в 2020 году стилистка основала апсайклинг-бренд Bettter. Все вещи производят в Украине, а сама компания придерживается принципов устойчивого развития. В основном фирма получает ткани из секондхендов, рынков или заводских запасов.

Кроме того, наградами отметили дизайнер из Канады, основательницу бренда Brother Vellies Аврора Джеймса, стилиста из Великобритании, который одевает Гарри Стайлза, Гарри Ламберта, Шинед Бурке, которая борется за права людей с инвалидностью и фотографа из Бразилии Рафаэля Паваротти.

Дизайнером года стал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, а моделью года – Белла Хадид. По результатам премии лучшим независимым британским брендом избран Wales Bonner. Burberry отметили за инновации в метавселенной и онлайн-игровом опыте, а социальную премию культурного кураторства и признания получил креативный директор и соучредитель Dazed Media Джефферсон Хак.

Напомним, восемь украинок попали в сотню самых влиятельных женщин в 2022 году по версии BBC.