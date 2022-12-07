Українській стилістці Юлії Пеліпас вручили нагороду на Британській раді моди

Британська рада моди відзначила українську стилістку у категорії "Лідери змін. Люди".

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Українська стилістка та засновниця бренду Bettter Юлія Пеліпас отримала нагороду на премії The Fashion Awards. Про це повідомляє Vogue UA.

Наголошується, що Юлія Пеліпас отримала нагороду від головного редактора британського Vogue Едварда Еннінфула. Під час нагородження українська стилістка подякувала Великій Британії та її народу за підтримку України. Вона запросила всіх присутніх на майбутнє відзначення перемоги в Україні.

Юлія Пеліпас — колишня fashion-директорка Vogue Ukraine. Вона працювала там з 2013 по 2021 рік. Крім того, у 2020 році стилістка заснувала апсайклінг-бренд Bettter. Усі речі виробляють в Україні, а сама компанія дотримується принципів сталого розвитку. В основному фірма отримує тканини з секондхендів, ринків або заводських запасів.

Крім того, нагородами відзначили дизайнерка з Канади, засновницю бренду Brother Vellies Аврора Джеймса, стиліста з Великобританії, який одягає Гаррі Стайлза, Гаррі Ламберта, Шінед Бурке, яка бореться за права людей з інвалідністю та фотографа з Бразилії Рафаеля Паваротті.

Дизайнером року став креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі, а моделлю року — Белла Хадід. За результатами премії найкращим незалежним британським брендом обрано Wales Bonner. Burberry відзначили за інновації у метавсесвіті та онлайн-ігровому досвіді, а соціальну премію культурного кураторства та визнання отримав креативний директор та співзасновник Dazed Media Джефферсон Хак.

Нагадаємо, вісім українок потрапили до сотні найвпливовіших жінок у 2022 році за версією BBC.