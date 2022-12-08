Названо имя актрисы, ставшей иконой 2022 года

Победительница играла в таких фильмах как "Безумно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Стражи Галактики. Часть 2", "Аватар: Путь воды".

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Стало известно, какую актрису признали иконой 2022 года. Об этом пишет Time.

Престижное звание завоевала малазийская звезда экрана китайского происхождения Мишель Йео. Она стала иконой 2022 года, по версии издания Time. Актриса играла в таких фильмах как "Безумно богатые азиаты", "Мемуары гейши", "Стражи Галактики. Часть 2", "Аватар: Путь воды".

Среди всех работ Мишель Йео журналисты Time выделяют "Все везде и сразу" Дэна Квана и Дэниела Шайнерта. Как отмечается, в этом проекте актриса продемонстрировала все свои таланты. Кроме того, редакторы американского журнала пророчат Йео "Оскар".

Мишель Йео Чу-Кен – малазийская актриса и танцовщица китайского происхождения, одна из 50 самых красивых людей мира, по версии журнала People в 1997 году. Мишель Йео стала известна благодаря съемкам в боевых фильмах 1990-х годов.

Напомним, по версии Time, человеком года стал украинский президент Владимир Зеленский и дух украинцев.

Также Фокус писал о рейтинге лучших изобретений по версии Time, в который попала бионическая рука, изобретенная украинцами.