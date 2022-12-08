Названо ім'я акторки, яка стала іконою 2022 року

Переможниця грала в таких фільмах як "Шалено багаті азіати", "Мемуари гейші", "Вартові Галактики. Частина 2", "Аватар: Шлях води".

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Стало відомо, яку акторку визнали іконою 2022 року. Про це пише Time.

Престижне звання здобула малайзійська зірка екрану китайського походження Мішель Єо. Вона стала іконою 2022, за версією видання Time. Акторка грала в таких фільмах як "Шалено багаті азіати", "Мемуари гейші", "Вартові Галактики. Частина 2", "Аватар: Шлях води".

Серед усіх робіт Мішель Єо журналісти Time виділяють "Все скрізь і одразу" Дена Квана та Деніела Шайнерта. Як зазначається, у цьому проєкті акторка продемонструвала всі свої таланти. Окрім цього, редактори американського журналу пророкують Єо "Оскар".

Мішель Єо Чу-Кен — малайзійська акторка і танцівниця китайського походження, одна з 50 найкрасивіших людей світу, за версією журналу People у 1997 році. Мішель Єо стала відомою завдяки зйомкам у бойових фільмах 1990-х років.

Нагадаємо, за версією Time, людиною року став український президент Володимир Зеленський та дух українців.

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