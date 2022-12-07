Джессика Честейн сделала неудачный макияж для мероприятия

Даже у популярных звезд бывают модные провалы.

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В 2022 году брови — один из основных способов самовыражения, ведь тренды на них регулярно меняются. Изначально все рисовали насыщенные графичные брови, потом неожиданно пришла мода на их осветление, и мировые знаменитости все как один стали выходить в свет с абсолютно белыми бровями, из-за чего создавался эффект, что их у них нет вовсе.

Сейчас постепенно набирает обороты новый тренд на брови-ниточки. Вероятно, этот тренд решила испробовать на себе 45-летняя актриса Джессика Честейн, ведь появилась на мероприятии бренда Moet & Chandon именно с такими тонкими бровями. Об этом пишет Daily Mail.

Дополняли их дымчатый макияж и мини-платье, полностью расшитое пайетками синего, черного и серого тонов. Также на знаменитости была накидка, точно такого же дизайна, как и платье. Ансамбль Честейн был дополнен парой остроконечных черных туфель на платформе. Она отказалась от ярких украшений, вместо этого сосредоточившись на своем ярком образе и ошеломляющей красоте.

Кроме того, внимание привлек еще один странный момент — пробор в волосах актрисы был закрашен, вероятно, тенями. И сделано это было не очень аккуратно, так как на ее лбу, на линии роста волос, осталось рыжее пятно. Также возможно, что перед выходом Джессика решила подкрасить корни волос, но смылась не вся краска.

Напомним, актриса Джессика Честейн посетила премьеру мини-сериала "Джордж и Тэмми", в котором сыграла одну из главных ролей.

Также Фокус писал, что во время интервью в рамках вечернего шоу Джимми Феллона актриса Джессика Честейн рассказала, что ей неинтересно сыграть ни роль Джеймса Бонда, ни его девушку.