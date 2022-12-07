Джессіка Честейн зробила невдалий макіяж для заходу

Навіть у популярних зірок бувають модні провали.

Related video

У 2022 році брови — один з основних способів самовираження, адже тренди на них регулярно змінюються. Спочатку всі малювали насичені графічні брови, потім несподівано прийшла мода на їхнє освітлення, і світові знаменитості всі як один почали виходити з абсолютно білими бровами, через що створювався ефект, що їх у них немає зовсім.

Зараз поступово набирає обертів новий тренд на брови-ниточки. Ймовірно, цей тренд вирішила випробувати на собі 45-річна акторка Джессіка Честейн, адже з'явилася на заході бренду Moet & Chandon саме з такими тонкими бровами. Про це пише Daily Mail.

Доповнювали їх димчастий макіяж і мінісукня, повністю розшита паєтками синього, чорного та сірого тонів. Також на знаменитості була накидка, такого самого дизайну, як і сукня. Ансамбль Честейн був доповнений парою гострих чорних туфель на платформі. Вона відмовилася від яскравих прикрас, натомість зосередившись на своєму яскравому образі та приголомшливій красі.

Крім того, увагу привернув ще один дивний момент — проділ у волоссі акторки був зафарбований, мабуть, тінями. І зроблено це було не дуже акуратно, тому що на її чолі, на лінії росту волосся, залишилася руда пляма. Також можливо, що перед виходом Джессіка вирішила підфарбувати коріння волосся, але змилася не вся фарба.

Нагадаємо, акторка Джессіка Честейн відвідала прем'єру мінісеріалу "Джордж і Теммі", в якому зіграла одну з головних ролей.

Також Фокус писав, що під час інтерв'ю у рамках вечірнього шоу Джиммі Феллона акторка Джессіка Честейн розповіла, що їй нецікаво зіграти ні роль Джеймса Бонда, ні його дівчину.