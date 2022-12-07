В платье с оборками и с именным клатчем в руках: принцесса Беатрис с мужем вышли в свет

Члены королевской семьи посетили гала-концерт The Lady Garden Gala 2022.

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Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци, а также мама принцессы Сара Йоркская посетили мероприятие в отеле Claridge's. Об этом пишет Hello.

Для светского выхода 34-летняя принцесса Беатрис выбрала жаккардовое платье миди с цветочным орнаментом и оборками от своего любимого бренда The Vampire's Wife, сочетая его с черными замшевыми туфлями-лодочками от Reiss, а в руке держала черный клатч из кожи крокодила с инициалами B.е.Y (можем предположить, что это сокращенные инициалы от Беатрис Йоркская).

На запястье у королевской особы была тонкая золотая цепочка, в макияже она сделала акцент на глазах, а рыжие волосы распустила. Перед камерами Беатрис позировала вместе с мужем Эдоардо, который был одет в черный бархатный пиджак, черные брюки и черные кеды.

Чтобы не отставать в вопросах стиля, Сара Йорская надела красный жакет в стиле милитари, украшенный золотыми пуговицами, поверх длинного черного платья.

Напомним, принцесса Беатрис посетила благотворительный ужин, организованный для сбора средств для детей, живущих в зонах боевых действий. И скопировала образ Кейт Миддлтон, надев черное платье бренда Self-Portrait за 420 фунтов.