Принцесса Беатрис скопировала образ Кейт Миддлтон на благотворительном ужине

Платье Self-Portrait за 420 фунтов стерлингов очень любят дамы из королевской семьи.

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34-летняя принцесса Беатрис посетила благотворительный ужин, организованный для сбора средств для детей, живущих в зонах боевых действий. И скопировала образ Кейт Миддлтон, надев черное платье бренда Self-Portrait за 420 фунтов. Об этом пишет Daily Mail.

Структурированное черное платье-блейзер с шифоновой юбкой стало очень популярно, после того, как оказалось, что у принцессы Уэльской их несколько на все случаи жизни.

В черном варианте Кейт Миддлтон уже появлялась на мероприятиях, посвященных Дню Памяти, в белом — появлялась на приеме в Букингемском дворце в сентябре 2021 года.

Сама принцесса Беатрис, дочь Сары Фергюсон и принца Эндрю, уже надевала свое платье-блейзер на бдение в память о своей покойной бабушке королеве Елизавете II.

Также платье Self-Portrait есть в гардеробе шведской принцессы Мадлен.

[ + – ] Платье Self-Portrait за 420 фунтов обожают принцессы

Беатрис добавила нотку гламура в образ, дополнив наряд обручем с крупными жемчужинами и туфлями на шпильке.

[ + – ] Принцесса Беатрис скопировала образ Кейт Миддлтон

Основатель бренда Self-Portrait Хань Чонг ранее говорила в интервью Vogue, что очень рада видеть свои наряды на принцессах.

"Это хороший сигнал для молодых девушек, когда принцессы надевают платья за 300 фунтов стерлингов на большие мероприятия. Я горжусь этим", — говорила она. Предположив, почему платье стало таким хитом среди членов королевских семей, дизайнер сказала: "Само платье представляет собой забавное сочетание элегантности, утонченности, делового повседневного стиля сверху и веселья снизу с этой небольшой кружевной деталью".

[ + – ] Кейт Миддлтон тоже любит платья Self-Portrait Фото: Getty Images

На вечере принцесса Беатрис поболтала с британским боксером Ричардом Риакпорхе, когда они сели за ужин на благотворительном мероприятии и составила компанию знаменитой американской активистке Эрин Брокович.

На мероприятии Street Child выступила 13-летняя девочка из Киевской области, которая в начале войны с Россией была вынуждена бежать в Германию вместе со своей семьей. Сейчас Марша вернулась в свой родной город, но ее жизнь уже не может быть прежней, из-за постоянных обстрелов украинских территорий со стороны России.

Организация Street Child, помимо поддержки детей в Украине, также занимается поддержкой детей в Сомали, некоторых других странах Африки и части Азии.

Принцесса Беатрис стала послом Street Child UK в 2018 году, когда эта благотворительная организация объединилась с Children in Crisis, организацией, основанной матерью Беатрис – герцогиней Йоркской.

Напомним, ранее стало известно, что в Кенсингтонском дворце больше не будут сообщать подробности о нарядах Кейт Миддлтон, только если это не по-настоящему знаменательное событие вроде официального визита, или роскошного приема. Там недовольны тем фактом, что гардероб принцессы Уэльской привлекает слишком много внимания.