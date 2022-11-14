Кейт Миддлтон почтила память покойной королевы, надев ее любимое жемчужное колье
Принцесса Уэльская посетила ежегодный Фестиваль памяти Британского легиона в Альберт-холле.
Мероприятие, которое состоялось в лондонском Альберт-Холле, почтило память военнослужащих
Кейт Миддлтон присоединилась к остальным членам королевской семьи в Альберт-холле на ежегодном Фестивале памяти, организованном Британским легионом. И разнообразила свой подходящих случаю черный наряд знаковым украшением, которое носила покойная королева Елизавета II и принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.
Вечер в Альберт-холле – это еще одно мероприятие из череды событий, которые посвящены Дням Памяти в Великобритании, и символом которых является красный мак.
Для вечера принцесса Уэльская выбрала Self Portrait с поясом и юбкой-миди. Ранее она носила такое же платье цвета слоновой кости.
И Кейт почтила почтила память покойной королевы надев одно из любимых украшений Ее Величества — жемчужное колье с бриллиантовой застежкой и жемчужные серьги-капли.
Единственным пятном цвета на ее траурном наряде была брошь в виде трех красных маков.
Хотя дворец никогда не подтверждал причину, по которой Кейт надевает сразу три цветка, журналисты предполагают, что три мака – это символ трех ее родственников, погибших во время Первой, или Второй мировых войн.
Жемчужное колье сделано из японского жемчуга, которое королеве Елизавете подарило японское правительство во время ее визита в эту страну в 1975 году.
Она часто его надевала и даже одалживала принцессе Диане в 1983 году, которая надевала его во время визита королевы Нидерландов Беатрикс.
Кейт также надевала колье на ужин в честь 70-летия свадьбы королевы и герцога Эдинбургского в 2017 году.
А жемчужные серьги – это также подарок. Их сделали из жемчуга, подаренного королеве и Филиппу правителем Бахрейна во время их свадьбы в 1947 году.
Елизавета, которая всегда любила жемчуг, часто надевала серьги и одалживала их другим дамам из королевской семьи. Так, в них часто появлялась ее невестка Софи Уэссекская.
Кейт надевала эти серьги также на похороны принца Филиппа в 2021 году.
На Фестивале памяти Британского легиона чествовали британских военных, а вечер был посвящен 40-летию Фолклендской войны.
Также на нем почтили память королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября. Так что выбор украшений Кейт был явно неслучаен.
Помимо короля и королевы-консорта, принца и принцессы Уэльских, в мероприятии приняли участие граф и графиня Уэссекские, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские, а также герцог Кентский.
Напомним, в Воскресение Памяти Кейт Миддлтон традиционно наблюдала с балкона за тем, как ее супруг и король Карл возлагают венки к Кенотафу. Она снова отдала дань уважения принцессе Диане, надев ее любимые серьги.