Кейт Миддлтон почтила память покойной королевы, надев ее любимое жемчужное колье

Принцесса Уэльская посетила ежегодный Фестиваль памяти Британского легиона в Альберт-холле.

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Кейт Миддлтон присоединилась к остальным членам королевской семьи в Альберт-холле на ежегодном Фестивале памяти, организованном Британским легионом. И разнообразила свой подходящих случаю черный наряд знаковым украшением, которое носила покойная королева Елизавета II и принцесса Диана. Об этом пишет Daily Mail.

Вечер в Альберт-холле – это еще одно мероприятие из череды событий, которые посвящены Дням Памяти в Великобритании, и символом которых является красный мак.

Для вечера принцесса Уэльская выбрала Self Portrait с поясом и юбкой-миди. Ранее она носила такое же платье цвета слоновой кости.

И Кейт почтила почтила память покойной королевы надев одно из любимых украшений Ее Величества — жемчужное колье с бриллиантовой застежкой и жемчужные серьги-капли.

Фото: Getty Images

Единственным пятном цвета на ее траурном наряде была брошь в виде трех красных маков.

Хотя дворец никогда не подтверждал причину, по которой Кейт надевает сразу три цветка, журналисты предполагают, что три мака – это символ трех ее родственников, погибших во время Первой, или Второй мировых войн.

Жемчужное колье сделано из японского жемчуга, которое королеве Елизавете подарило японское правительство во время ее визита в эту страну в 1975 году.

Она часто его надевала и даже одалживала принцессе Диане в 1983 году, которая надевала его во время визита королевы Нидерландов Беатрикс.

Кейт также надевала колье на ужин в честь 70-летия свадьбы королевы и герцога Эдинбургского в 2017 году.

[ + – ] Кейт Миддлтон в любимом колье королевы на ее похоронах Фото: Getty Images

А жемчужные серьги – это также подарок. Их сделали из жемчуга, подаренного королеве и Филиппу правителем Бахрейна во время их свадьбы в 1947 году.

Елизавета, которая всегда любила жемчуг, часто надевала серьги и одалживала их другим дамам из королевской семьи. Так, в них часто появлялась ее невестка Софи Уэссекская.

Кейт надевала эти серьги также на похороны принца Филиппа в 2021 году.

[ + – ] Серьги королевы Кейт Миддлтон надевает довольно часто Фото: Getty Images

На Фестивале памяти Британского легиона чествовали британских военных, а вечер был посвящен 40-летию Фолклендской войны.

Также на нем почтили память королевы Елизаветы II, скончавшейся 8 сентября. Так что выбор украшений Кейт был явно неслучаен.

Помимо короля и королевы-консорта, принца и принцессы Уэльских, в мероприятии приняли участие граф и графиня Уэссекские, вице-адмирал сэр Тим Лоуренс, герцог и герцогиня Глостерские, а также герцог Кентский.

Напомним, в Воскресение Памяти Кейт Миддлтон традиционно наблюдала с балкона за тем, как ее супруг и король Карл возлагают венки к Кенотафу. Она снова отдала дань уважения принцессе Диане, надев ее любимые серьги.