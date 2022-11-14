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Кейт Міддлтон вшанувала пам'ять покійної королеви, одягнувши її улюблене перлове кольє

кейт міддлтон, принцеса Уельська, улюблені прикраси королеви, принц Вільям, діаманти королеви Єлизавети, Кольє королеви Єлизавети
Фото: Getty Images | Кейт Міддлтон вшанувала пам'ять королеви, одягнувши її улюблені прикраси

Принцеса Уельська завітала на щорічний Фестиваль пам'яті Британського легіону в Альберт-Холі.

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Захід, що відбувся у лондонському Альберт-Холі, вшанував пам'ять військовослужбовців.

Кейт Міддлтон приєдналася до решти членів королівської родини в Альберт-Холі на щорічному Фестивалі пам'яті, організованому Британським легіоном. І урізноманітнила своє відповідне до нагоди чорне вбрання знаковою прикрасою, яку носила покійна королева Єлизавета II і принцеса Діана. Про це пише Daily Mail.

Вечір в Альберт-Холі — це ще один захід із низки подій, присвячених Дням Пам'яті у Великій Британії, і символом яких є червоний мак.

Для вечора принцеса Уельська обрала Self Portrait з поясом та спідницею-міді. Раніше вона носила таку ж сукню кольору слонової кістки.

І Кейт вшанувала пам'ять покійної королеви, одягнувши одну з улюблених прикрас Її Величності — перлове кольє з діамантовою застібкою та перлинні сережки-краплі.

кейт міддлтон, принцеса Уельська, улюблені прикраси королеви, принц Вільям, діаманти королеви Єлизавети, Кольє королеви Єлизавети Fullscreen
Фото: Getty Images

Єдиною плямою кольору на її жалобному вбранні була брошка у вигляді трьох червоних маків.

Хоча палац ніколи не підтверджував причину, через яку Кейт одягає одразу три квітки, журналісти припускають, що три маки — це символ трьох її родичів, які загинули під час Першої чи Другої світових воєн.

Перлинне кольє зроблено з японських перлів, які королеві Єлизаветі подарував японський уряд під час її візиту до цієї країни у 1975 році.

Вона часто його одягала і навіть позичала принцесі Діані в 1983 році, яка одягала його під час візиту королеви Нідерландів Беатрікс.

Кейт також одягала кольє на вечерю на честь 70-річчя весілля королеви та герцога Единбурзького у 2017 році.

кейт міддлтон, принцеса Уельська, улюблені прикраси королеви, принц Вільям, діаманти королеви Єлизавети, Кольє королеви Єлизавети Fullscreen
Кейт Міддлтон в улюбленому кольє королеви на її похороні
Фото: Getty Images

А перлинні сережки — це подарунок. Їх зробили з перлів, подарованого королеві та Філіпу правителем Бахрейну під час їхнього весілля у 1947 році.

Єлизавета, яка завжди любила перли, часто одягала сережки та позичала їх іншим дамам із королівської родини. Так, у них часто з'являлася її невістка Софі Уессекська.

Кейт одягала ці сережки також на похорон принца Філіпа у 2021 році.

кейт міддлтон, принцеса Уельська, улюблені прикраси королеви, принц Вільям, діаманти королеви Єлизавети, Кольє королеви Єлизавети Fullscreen
Сережки королеви Кейт Міддлтон одягає досить часто
Фото: Getty Images

На Фестивалі пам'яті Британського легіону вшановували британські військові, а вечір був присвячений 40-річчю Фолклендської війни.

Також на ньому вшанували пам'ять королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня. Отже, вибір прикрас Кейт був явно невипадковий.

Крім короля та королеви-консорту, принца та принцеси Уельських, у заході взяли участь граф та графиня Уессекські, віцеадмірал сер Тім Лоуренс, герцог та герцогиня Глостерські, а також герцог Кентський.

Нагадаємо, у Воскресіння Пам'яті Кейт Міддлтон традиційно спостерігала з балкона за тим, як її чоловік та король Карл покладають вінки до Кенотафа. Вона знову віддала шану принцесі Діані, одягнувши її улюблені сережки.