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Стиль життя

Принцеса Беатріс скопіювала образ Кейт Міддлтон на благодійній вечері

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Фото: Getty Images | Принцеса Беатріс

Сукню Self-Portrait за 420 фунтів стерлінгів дуже люблять пані з королівської родини.

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34-річна принцеса Беатріс відвідала благодійну вечерю, організовану для збору коштів для дітей, які живуть у зонах бойових дій. І скопіювала образ Кейт Міддлтон, одягнувши чорну сукню бренду Self-Portrait за 420 фунтів. Про це пише Daily Mail.

Структурована чорна сукня-блейзер із шифоновою спідницею стала дуже популярною після того, як виявилося, що в принцеси Уельської їх декілька на всі випадки життя.

У чорному варіанті Кейт Міддлтон уже з'являлася на заходах, присвячених Дню Пам'яті, у білому з'являлася на прийомі у Букінгемському палаці у вересні 2021 року.

Сама принцеса Беатріс, дочка Сари Фергюсон і принца Ендрю, вже одягала свою сукню-блейзер на бдіння на згадку про свою покійну бабусю королеву Єлизавету II.

Також сукня Self-Portrait є в гардеробі шведської принцеси Мадлен.

Сукню Self-Portrait за 420 фунтів обожнюють принцеси

Беатріс додала нотку гламуру в образ, доповнивши вбрання обручем із великими перлинами й туфлями на шпильці.

Принцеса Беатріс скопіювала образ Кейт Міддлтон

Засновниця бренду Self-Portrait Хань Чонг раніше говорила в інтерв'ю Vogue, що дуже рада бачити своє вбрання на принцесах.

"Це хороший сигнал для молодих дівчат, коли принцеси одягають сукні за 300 фунтів стерлінгів на великі заходи. Я пишаюся цим, — говорила вона. Припустивши, чому сукня стала таким хітом серед членів королівських сімей, дизайнерка сказала: — Сама сукня є дивним поєднанням елегантності, витонченості, ділового повсякденного стилю зверху та веселощів знизу з цією невеликою мереживною деталлю".

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Кейт Міддлтон теж любить сукні Self-Portrait
Фото: Getty Images

На вечорі принцеса Беатріс побалакала з британським боксером Річардом Ріакпорхе, коли вони сіли за вечерю на благодійному заході, та склала компанію знаменитій американській активістці Ерін Брокович.

На заході Street Child виступила 13-річна дівчинка з Київської області, яка на початку війни з Росією була вимушена тікати в Німеччину разом із сім'єю. Зараз Марша повернулася у своє рідне місто, але її життя вже не може бути колишнім через постійні обстріли українських територій із боку Росії.

Організація Street Child, крім підтримки дітей в Україні, також займається підтримкою дітей у Сомалі, деяких інших країнах Африки й Азії.

Принцеса Беатріс стала послом Street Child UK у 2018 році, коли ця благодійна організація об'єдналася з Children in Crisis, організацією, започаткованою матір'ю Беатріс — герцогинею Йоркською.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Кенсінгтонському палаці більше не повідомлятимуть подробиць про вбрання Кейт Міддлтон, тільки якщо це не по-справжньому знаменна подія на кшталт офіційного візиту або розкішного прийому. Там незадоволені тим фактом, що гардероб принцеси Уельської привертає дуже багато уваги.