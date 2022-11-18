Принцеса Беатріс скопіювала образ Кейт Міддлтон на благодійній вечері
Сукню Self-Portrait за 420 фунтів стерлінгів дуже люблять пані з королівської родини.
34-річна принцеса Беатріс відвідала благодійну вечерю, організовану для збору коштів для дітей, які живуть у зонах бойових дій. І скопіювала образ Кейт Міддлтон, одягнувши чорну сукню бренду Self-Portrait за 420 фунтів. Про це пише Daily Mail.
Структурована чорна сукня-блейзер із шифоновою спідницею стала дуже популярною після того, як виявилося, що в принцеси Уельської їх декілька на всі випадки життя.
У чорному варіанті Кейт Міддлтон уже з'являлася на заходах, присвячених Дню Пам'яті, у білому з'являлася на прийомі у Букінгемському палаці у вересні 2021 року.
Сама принцеса Беатріс, дочка Сари Фергюсон і принца Ендрю, вже одягала свою сукню-блейзер на бдіння на згадку про свою покійну бабусю королеву Єлизавету II.
Також сукня Self-Portrait є в гардеробі шведської принцеси Мадлен.
Беатріс додала нотку гламуру в образ, доповнивши вбрання обручем із великими перлинами й туфлями на шпильці.
Засновниця бренду Self-Portrait Хань Чонг раніше говорила в інтерв'ю Vogue, що дуже рада бачити своє вбрання на принцесах.
"Це хороший сигнал для молодих дівчат, коли принцеси одягають сукні за 300 фунтів стерлінгів на великі заходи. Я пишаюся цим, — говорила вона. Припустивши, чому сукня стала таким хітом серед членів королівських сімей, дизайнерка сказала: — Сама сукня є дивним поєднанням елегантності, витонченості, ділового повсякденного стилю зверху та веселощів знизу з цією невеликою мереживною деталлю".
На вечорі принцеса Беатріс побалакала з британським боксером Річардом Ріакпорхе, коли вони сіли за вечерю на благодійному заході, та склала компанію знаменитій американській активістці Ерін Брокович.
На заході Street Child виступила 13-річна дівчинка з Київської області, яка на початку війни з Росією була вимушена тікати в Німеччину разом із сім'єю. Зараз Марша повернулася у своє рідне місто, але її життя вже не може бути колишнім через постійні обстріли українських територій із боку Росії.
Організація Street Child, крім підтримки дітей в Україні, також займається підтримкою дітей у Сомалі, деяких інших країнах Африки й Азії.
Принцеса Беатріс стала послом Street Child UK у 2018 році, коли ця благодійна організація об'єдналася з Children in Crisis, організацією, започаткованою матір'ю Беатріс — герцогинею Йоркською.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Кенсінгтонському палаці більше не повідомлятимуть подробиць про вбрання Кейт Міддлтон, тільки якщо це не по-справжньому знаменна подія на кшталт офіційного візиту або розкішного прийому. Там незадоволені тим фактом, що гардероб принцеси Уельської привертає дуже багато уваги.