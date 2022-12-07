У сукні з оборками та з іменним клатчем у руках: принцеса Беатріс із чоловіком вийшли у світ

Члени королівської родини відвідали гала-концерт The Lady Garden Gala 2022 року.

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Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці, а також мама принцеси Сара Йоркська відвідали захід у готелі Claridge's. Про це пише Hello.

Для світського виходу 34-річна принцеса Беатріс обрала жакардову сукню міді з квітковим орнаментом та оборками від свого улюбленого бренду The Vampire's Wife, поєднуючи його із чорними замшевими туфлями-човниками від Reiss, а в руці тримала чорний клатч зі шкіри крокодила з ініціалами B.е.Y (можна припустити, що це скорочені ініціали від Беатріс Йоркська).

На зап'ясті у королівської особи був тонкий золотий ланцюжок, у макіяжі вона зробила акцент на очах, а руде волосся розпустила. Перед камерами Беатріс позувала разом із чоловіком Едоардо, який був одягнений у чорний оксамитовий піджак, чорні штани та чорні кеди.

Щоб не відставати у питаннях стилю, Сара Йорська одягла червоний жакет у стилі мілітарі, прикрашений золотими ґудзиками, поверх довгої чорної сукні.

Нагадаємо, принцеса Беатріс відвідала благодійну вечерю, організовану для збору коштів для дітей, які живуть у зонах бойових дій. І скопіювала образ Кейт Міддлтон, одягнувши чорну сукню бренду Self-Portrait за 420 фунтів.