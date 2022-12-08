Крис Хемсворт с супругой на церемонии AACTA Awards 2022 в Сиднее

Пара редко выходит в свет, но, похоже, ради важного для Хемсворта мероприятия, супруги решили сделать исключение.

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39-летний голливудский актер Крис Хемсворт был удостоен награды "Первопроходец" Австралийской академии кино и телеискусств за выдающийся вклад в индустрию развлечений. Об этом пишет сообщает Daily Мail.

На церемонии вручения звезду "Тора" поддержала супруга Эльза Патаки.

[ + – ] Крис Хемсворт и Эльза Патаки Фото: Instagram @chrishemsworth

Награду актер принял из рук коллеги — Рассела Кроу, срежиссировавшего и снявшегося в новом фильме "Покерфейс", где младший брат Хемсворта, Лиам, исполняет одну из ведущих ролей.

"Для меня огромная честь получить награду AACTA Trailblazer Award сегодня вечером от человека, на которого я всегда равнялся и который также проложил путь многим из нас за границей", — сказал Крис в своем речи. "Карьера, которой я наслаждался до сих пор, была такой полезной, и я не считаю само собой разумеющимся начало, которое дала мне австралийская киноиндустрия. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы отстоять наши невероятные команды и творческих людей перед остальным миром. Я с нетерпением жду возможности отпраздновать это прекрасное признание сегодня вечером со своей семьей и друзьями".

[ + – ] Крис Хемсворт Фото: Getty Images

Напомним, Крис Хемсворт обнаружил свою генетическую предрасположенность к болезни Альцгеймера во время работы над сериалом "Безграничный" для National Geographic.