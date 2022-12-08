Кріс Гемсворт із дружиною на церемонії AACTA Awards 2022 у Сіднеї
Пара рідко виходить у світ, але, схоже, заради важливого для Гемсворта заходу, подружжя вирішило зробити виняток.
39-річний голлівудський актор Кріс Гемсворт був удостоєний нагороди "Першопрохідник" Австралійської академії кіно та телемистецтв за визначний внесок в індустрію розваг. Про це пише Daily Мail.
На церемонії вручення зірку "Тора" підтримала дружина Ельза Патакі.
Нагороду актор прийняв із рук колеги — Рассела Кроу, який зрежисував і знявся в новому фільмі "Покерфейс", де молодший брат Гемсворта Ліам виконує одну з провідних ролей.
"Для мене величезна честь отримати нагороду AACTA Trailblazer Award сьогодні ввечері від людини, на яку я завжди рівнявся і яка також проклала шлях багатьом із нас за кордоном", — сказав Кріс у своїй промові. "Кар'єра, якою я насолоджувався досі, була такою корисною, і я не вважаю само собою зрозумілим початок, який дала мені австралійська кіноіндустрія. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб відстояти наші неймовірні команди та творчих людей перед рештою світу. Я з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати це прекрасне визнання сьогодні ввечері зі своєю родиною та друзями".
Нагадаємо, Кріс Гемсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера під час роботи над серіалом "Безмежний" для National Geographic.