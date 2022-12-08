Кріс Гемсворт із дружиною на церемонії AACTA Awards 2022 у Сіднеї

Пара рідко виходить у світ, але, схоже, заради важливого для Гемсворта заходу, подружжя вирішило зробити виняток.

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39-річний голлівудський актор Кріс Гемсворт був удостоєний нагороди "Першопрохідник" Австралійської академії кіно та телемистецтв за визначний внесок в індустрію розваг. Про це пише Daily Мail.

На церемонії вручення зірку "Тора" підтримала дружина Ельза Патакі.

[ + – ] Кріс Гемсворт та Ельза Патакі Фото: Instagram @chrishemsworth

Нагороду актор прийняв із рук колеги — Рассела Кроу, який зрежисував і знявся в новому фільмі "Покерфейс", де молодший брат Гемсворта Ліам виконує одну з провідних ролей.

"Для мене величезна честь отримати нагороду AACTA Trailblazer Award сьогодні ввечері від людини, на яку я завжди рівнявся і яка також проклала шлях багатьом із нас за кордоном", — сказав Кріс у своїй промові. "Кар'єра, якою я насолоджувався досі, була такою корисною, і я не вважаю само собою зрозумілим початок, який дала мені австралійська кіноіндустрія. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб відстояти наші неймовірні команди та творчих людей перед рештою світу. Я з нетерпінням чекаю на можливість відсвяткувати це прекрасне визнання сьогодні ввечері зі своєю родиною та друзями".

[ + – ] Кріс Гемсворт Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кріс Гемсворт виявив свою генетичну схильність до хвороби Альцгеймера під час роботи над серіалом "Безмежний" для National Geographic.