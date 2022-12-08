53-летняя Гвен Стефани вновь беременна, – СМИ

Певица прошла несколько процедур ЭКО, потерпев неудачу. Потеряв всякую надежду, она решила попробовать в последний раз, и ей повезло.

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Американская певица Гвен Стефани беременна от своего 46-летнего мужа Блейка Шелтона и твердо намерена подарить ему наследника, сообщает Life & Style со ссылкой на свои источники.

Беременность певице, у которой уже есть трое детей от бывшего мужа Гэвина Россдейла, далась нелегко, и ей пришлось пойти на ЭКО, поскольку она очень хотела родить своему супругу ребенка. По словам инсайдеров, Гвэн несколько раз проходила эту процедуру, однако предыдущие попытки заканчивались неудачей. Поскольку положительных результатов не было, это сказалось на ней морально и физически. Врачи предупредили ее, что "ей нужно дать своему телу отдохнуть".

"Она возлагала надежды после каждой процедуры и расстраивалась, когда этого не происходило. Она так отчаянно хотела родить ребенка от Блейка, что оказывала давление на себя, с чем ему тоже приходилось иметь дело. Он ненавидел видеть Гвен такой", – сказал источник.

Но, несмотря на то, что это было "слишком эмоционально изнурительно", она решила сделать еще одну попытку, и на этот раз их молитвы были услышаны.

Впервые на живот Стефани обратили внимание 26 октября, когда она появилась на церемонии вручения наград NYWICI Matrix Awards.

"Друзья шепчутся, что в 53 года Гвен беременна. Говорят, что она и Блейк вне себя от радости. Гвен и Блейк говорят, что это определенно рождественское чудо, что она наконец забеременела", – добавил инсайдер.

В СМИ также ходят слухи, что пара, возможно, ждет девочку, поскольку Стефани начала отдавать предпочтение розовым вещам, однако сами влюбленные новость о грядущем пополнении в семье пока никак не комментируют.

Гвен Стефани сыграла тайную свадьбу с кантри-музыкантом Блейком Шелтоном летом прошлого года. Пара встречалась более шести лет.

Напомним, Гвен Стефани похвасталась внушительными ногтями.