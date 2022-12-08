53-річна Гвен Стефані знову вагітна, — ЗМІ

Співачка пройшла кілька процедур ЕКЗ, зазнавши невдачі. Втративши будь-яку надію, вона вирішила спробувати востаннє, і їй пощастило.

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Американська співачка Гвен Стефані вагітна від свого 46-річного чоловіка Блейка Шелтона та має намір подарувати йому спадкоємця, повідомляє Life & Style із посиланням на свої джерела.

Вагітність співачці, яка вже має трьох дітей від колишнього чоловіка Гевіна Россдейла, далася нелегко, і їй довелося піти на ЕКО, оскільки вона дуже хотіла народити своєму чоловікові дитину. За словами інсайдерів, Гвен кілька разів проходила цю процедуру, проте попередні спроби закінчувалися невдачею. Оскільки позитивних результатів не було, це позначилося на ній морально та фізично. Лікарі попередили її, що "їй треба дати своєму тілу відпочити".

"Вона покладала надії після кожної процедури та засмучувалася, коли цього не відбувалося. Вона так відчайдушно хотіла народити дитину від Блейка, що чинила тиск на себе, з чим їй теж доводилося мати справу. Він ненавидів бачити Гвен такою", — сказало джерело.

Але, незважаючи на те, що це було "занадто емоційно виснажливо", вона вирішила зробити ще одну спробу, і цього разу їхні молитви почули.

Уперше на живіт Стефані звернули увагу 26 жовтня, коли вона з'явилася на церемонії нагородження NYWICI Matrix Awards.

"Друзі шепочуться, що в 53 роки Гвен вагітна. Кажуть, що вона та Блейк у нестямі від радості. Гвен і Блейк кажуть, що це безперечно різдвяне диво, що вона нарешті завагітніла", — додав інсайдер.

У ЗМІ також ходять чутки, що пара, можливо, чекає на дівчинку, оскільки Стефані почала віддавати перевагу рожевим речам, проте самі закохані новину про майбутнє поповнення в сім'ї поки ніяк не коментують.

Гвен Стефані зіграла таємне весілля з кантрі-музикантом Блейком Шелтоном улітку минулого року. Пара зустрічалася понад шість років.

Нагадаємо, Гвен Стефані похвалилася значними нігтями.