Оливия Уайлд пришла на церемонию в полупрозрачном платье от Christian Dior

Знаменитость появилась на церемонии награждения в сексуальном платье, которое мало что оставляет для воображения.

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38-летняя актриса и режиссер Оливия Уйалд посетила церемонию People's Choice Awards в Санта-Монике. Звезда стала лауреатом премии "Драма 2022 года" за ее второй режиссерский фильм "Не волнуйся, дорогая". Об этом пишет People.

Знаменитость предстала перед камерами в весьма откровенном черном полупрозрачном кружевном платье от Christian Dior. Наряд был с глубоким вырезом на декольте и на тонких бретельках, изящную талию Оливии подчеркивал широкий пояс, а кружевная макси-юбка была с небольшим шлейфом.

Актриса завершила образ непринужденной волнистой укладкой и достаточно насыщенным макияжем с акцентом на глазах. Звезда позировала перед камерами с золотой статуэткой в руках.

"Эта награда не для меня, а для всей постановки, и для меня большая честь принять ее от имени всей нашей семьи Don't Worry Darling", — сказала она на сцене во время своей благодарственной речи. "Мы сняли этот фильм в 2020 году, когда многие люди не были уверены, что зрители когда-нибудь вернутся в кинотеатры, если они снова откроются".

Напомним, Оливия Уайлд появилась на обложке журнала с обнаженной грудью.

Также Фокус писал, что на премьере картины "Женщины говорят" Оливия появилась в черном платье до пола с блестящей золотой нагрудной пластиной от Hearst Cybele.