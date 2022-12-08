Олівія Вайлд прийшла на церемонію в напівпрозорій сукні від Christian Dior

Знаменитість з'явилася на церемонії нагородження в сексуальній сукні, яка мало що залишає для уяви.

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38-річна акторка та режисерка Олівія Вайлд відвідала церемонію People's Choice Awards у Санта-Моніці. Зірка стала лауреаткою премії "Драма 2022 року" за її другий режисерський фільм "Не хвилюйся, серденько". Про це пише People.

Знаменитість постала перед камерами у вельми відвертій чорній напівпрозорій мереживній сукні від Christian Dior. Вбрання було з глибоким вирізом на декольте й на тонких бретельках, витончену талію Олівії підкреслював широкий пояс, а мереживна максіспідниця була з невеликим шлейфом.

Акторка завершила образ невимушеною хвилястою укладкою і досить насиченим макіяжем із акцентом на очах. Зірка позувала перед камерами із золотою статуеткою в руках.

"Ця нагорода не для мене, а для всієї постановки, і для мене велика честь прийняти її від імені всієї нашої родини Don't Worry Darling, — сказала вона на сцені під час своєї промови подяки. — Ми зняли цей фільм у 2020 році, коли багато людей не були впевнені, що глядачі коли-небудь повернуться в кінотеатри, якщо ті знову відчиняться".

Нагадаємо, Олівія Вайлд з'явилася на обкладинці журналу з оголеними грудьми.

Також Фокус писав, що на прем'єрі картини "Жінки говорять" Олівія з'явилася в чорній сукні до підлоги з блискучою золотою нагрудною пластиною Hearst Cybele.