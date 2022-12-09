Дженнифер Энистон пообщалась с актером, в которого была влюблена (видео)

Ранее сообщалось о сильных чувствах знаменитости к своему коллеге по цеху.

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53-летняя американская актриса Дженнифер Энистон мило пообщалась с актером, в которого была влюблена. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сериала "Друзья" была замечена, когда она разговаривала со своим 51-летним коллегой из "Утреннего шоу" Джоном Хэммом, когда она добавляла белковые батончики Vital Proteins в видео, опубликованное в Instagram. Знаменитость позволила своему кардигану спадать с ее загорелых плеч, чтобы продемонстрировать свою майку, когда она смотрела на собеседника.

Западные таблоиды связывали их романтично, хотя актер рассказывал, как сильно влюблен в свою девушку, 34-летнюю Анну Оцеолу.

[ + – ] Дженнифер Энистон и Джон Хэмм

Его отношения "еще более значимы", сказал он, добавив, что он открыт для "возможности таких вещей, как женитьба и рождение детей".

В своем шоу SiriusXM Джон Хэмм сказал: "Все то, что звучит глупо, и что угодно, но это настоящее, и, за неимением лучшего слова, я работаю над этим. Что еще есть, кроме этого".

[ + – ] Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

Раньше звезда "Друзей" была дважды замужем. Сначала за голливудским актером Брэдом Питтом, а впоследствии за Джастином Теру. От обоих союзов не осталось общих детей. Актриса признавалась в недавнем интервью, как пыталась забеременеть, однако неудачно.

Напомним, Дженнифер Энистон влюбилась в известного актера.

Также Фокус писал о подготовке Дженнифер Энистон к Рождеству 2022.