Дженніфер Еністон поспілкувалася з актором, у якого була закохана (відео)

Раніше повідомлялося про сильні почуття знаменитості до свого колеги по цеху.

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53-річна американська акторка Дженніфер Еністон мило поспілкувалася з актором, у якого була закохана. Про це пише Daily Mail.

Зірку серіалу "Друзі" було помічено, коли вона розмовляла зі своїм 51-річним колегою з "Ранкового шоу" Джоном Геммом, коли вона додавала білкові батончики Vital Proteins у відео, опубліковане в Instagram у середу. Знаменитість дозволила своєму кардигану спадати з її засмаглих плечей, щоб продемонструвати свою майку, коли вона дивилася на співрозмовника.

Західні таблоїди пов’язували їх романтично, хоча актор розповідав, як сильно закоханий у свою дівчину, 34-річну Анну Оцеолу.

[ + – ] Дженніфер Еністон і Джон Гемм

Його стосунки є "ще більш значущими", сказав він, додавши, що він відкритий для "можливості таких речей, як одруження, народження дітей".

У своєму шоу SiriusXM Джон Гемм сказав: "Усе те, що звучить дурно, і що завгодно, але це справжнє, і, за браком кращого слова, я працюю над цим. Що ще є, крім цього".

[ + – ] Дженніфер Еністон Фото: Getty Images

Раніше зірка "Друзів" була двічі заміжньою. Спочатку за голлівудським актором Бредом Піттом, а згодом за Джастіном Теру. Від обох союзів не залишилося спільних дітей. Акторка зізнавалася в нещодавньому інтерв'ю, як пробувала завагітніти, проте невдало.

Нагадаємо, Дженніфер Еністон закохалася у відомого актора.

Також Фокус писав про підготовку Дженніфер Еністон до Різдва 2022.