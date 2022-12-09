Стало известно, кто стал артистом 2022 года, по версии Time

Ранее человеком года был избран украинский президент.

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Названо имя артиста 2022 года, по версии Time. Об этом американское издание сообщило в своих соцсетях.

Престижное звание получила южнокорейская девичья группа Blackpink, украсившая обложку последнего номера журнала.

Отметим, что музыкальная группа была сформирована в 2016 году. Коллектив победительниц состоит из четырех участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Дебют Blackpink состоялся 8 августа 2016 с альбомом Square One.

"Имеем честь быть @TIME's 2022 артистами года", — отреагировали на звание от американского издания южнокорейские певицы в своих соцсетях.

[ + – ] Blackpink

По состоянию на 2022 год, Blackpink является самой популярной женской K-pop группой. Их альбомы достигли самых высоких позиций в Billboard Hot 100 и Billboard 200.

Однако артистки выступают не только в популярной группе, но и сольно. Также известно, что Blackpink отправится во второе мировое турне в конце 2022 года.

С победительницами записывали общие хиты такие известные артистки как Селена Гомес, Дуа Липа и т.д.

[ + – ] Blackpink

Напомним, Владимир Зеленский и дух украинцев стали человеком года, по версии Time.

Также Фокус писал об иконе года, звание которой получила известная малазийская актриса.