Стало відомо, хто став артистом 2022 року, за версією Time

Раніше людиною року було обрано українського президента.

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Названо ім'я артиста 2022 року, за версією Time. Про це американське видання повідомило у своїх соцмережах.

Престижне звання здобула південнокорейська дівоча група Blackpink, яка і прикрасила обкладинку останнього номеру журналу.

Зазначимо, що музичний гурт був сформований у 2016 році. Колектив переможниць складається з чотирьох учасниць: Джісу, Дженні, Розе і Лисі. Дебют Blackpink відбувся 8 серпня 2016 року з альбомом Square One.

"Маємо честь бути @TIME’s 2022 артистами року", — відреагували на звання від американського видання південнокорейські співачки у своїх соцмережах.

[ + – ] Blackpink

Станом на 2022 рік Blackpink є найбільш популярною жіночою K-pop групою. Їхні альбоми досягли найвищих позицій в Billboard Hot 100 і Billboard 200.

Проте артистки виступають не тільки в популярній групі, але і сольно. Також відомо, що Blackpink відправиться у друге світове турне в кінці 2022.

З переможницями записували спільні хіти такі відомі артистки як Селена Гомес, Дуа Ліпа тощо.

[ + – ] Blackpink

Нагадаємо, Володимир Зеленський та дух українців стали людиною року, за версією Time.

Також Фокус писав про ікону року, звання якої здобула відома малазійська акторка.