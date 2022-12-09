Стало відомо, хто став артистом 2022 року, за версією Time
Раніше людиною року було обрано українського президента.
Названо ім'я артиста 2022 року, за версією Time. Про це американське видання повідомило у своїх соцмережах.
Престижне звання здобула південнокорейська дівоча група Blackpink, яка і прикрасила обкладинку останнього номеру журналу.
Зазначимо, що музичний гурт був сформований у 2016 році. Колектив переможниць складається з чотирьох учасниць: Джісу, Дженні, Розе і Лисі. Дебют Blackpink відбувся 8 серпня 2016 року з альбомом Square One.
"Маємо честь бути @TIME’s 2022 артистами року", — відреагували на звання від американського видання південнокорейські співачки у своїх соцмережах.
Станом на 2022 рік Blackpink є найбільш популярною жіночою K-pop групою. Їхні альбоми досягли найвищих позицій в Billboard Hot 100 і Billboard 200.
Проте артистки виступають не тільки в популярній групі, але і сольно. Також відомо, що Blackpink відправиться у друге світове турне в кінці 2022.
З переможницями записували спільні хіти такі відомі артистки як Селена Гомес, Дуа Ліпа тощо.
Нагадаємо, Володимир Зеленський та дух українців стали людиною року, за версією Time.
Також Фокус писав про ікону року, звання якої здобула відома малазійська акторка.