"3-4 минуты в день достаточно", – ученые назвали неожиданный рецепт долголетия

Игры с детьми, марш-бросок за автобусом или мелкие дела по дому существенно улучшают физическое самочувствие и без изнурительных занятий в спортзале.

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Всего 3-4 коротких всплеска физической активности в день могут заменить спортзал и снизить риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа исследователей Центра Чарльза Перкинса Сиднейского университета, измерив пользу для здоровья от "энергичной прерывистой физической активности", или VILPA, пишет Daily Mail.

VILPA – это очень короткие приступы активной деятельности – от одной до двух минут – которые человек с удовольствием делает каждый день, например, бег к остановке, чтобы не опоздать на автобус, силовая ходьба во время выполнения поручений или энергичные игры с детьми.

Исследователи использовали данные наручных трекеров для измерения активности более 25 тысяч "неспортивных" в Великобритании в течение недели. Это были люди, которые заявили, что не занимаются спортом или физическими упражнениями в свободное время. Затем данные о здоровье участников отслеживались в течение семи лет.

Результаты показали, что всего три-четыре одноминутных приема VILPA каждый день были связаны с 40-процентным снижением смертности от всех причин и от рака, а также 49-процентным снижением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как сердечный приступ или инсульт.

"Наше исследование показывает, что преимущества, аналогичные высокоинтенсивным интервальным тренировкам (HIIT), могут быть достигнуты за счет увеличения интенсивности случайных занятий, выполняемых как часть повседневной жизни, и чем больше, тем лучше. Несколько очень коротких подходов общей продолжительностью от трех до четырех минут в день могут иметь большое значение, и есть много ежедневных занятий, которые можно настроить, чтобы повысить частоту сердечных сокращений на минуту или около того", – заявил ведущий автор исследования Эммануэль Стаматакис, профессор физической активности, образа жизни и здоровья населения.

По его словам, большинство взрослых в возрасте 40 лет и старше не занимаются регулярными физическими упражнениями или спортом, но исследование показывает, как повседневная активность может быть полезной для здоровья.:

"Повышение интенсивности повседневной деятельности не требует времени, подготовки, членства в клубах и специальных навыков. Это просто включает в себя увеличение темпа во время ходьбы или выполнение работы по дому с немного большей энергией".

Результаты исследования сопоставимы с результатами отдельного анализа активной деятельности 62 тысяч человек, регулярно занимающихся физическими упражнениями.

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