"3-4 хвилини на день достатньо", — вчені назвали несподіваний рецепт довголіття

Ігри з дітьми, марш-кидок за автобусом або дрібні справи в будинку суттєво покращують фізичне самопочуття та без виснажливих занять у спортзалі.

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Усього 3-4 короткі сплески фізичної активності на день можуть замінити спортзал і знизити ризик передчасної смерті. Такого висновку дійшла група дослідників Центру Чарльза Перкінса Сіднейського університету, вимірявши користь для здоров'я від "енергійної переривчастої фізичної активності", або VILPA, пише Daily Mail.

VILPA — це дуже короткі напади активної діяльності, від однієї до двох хвилин, які людина із задоволенням робить щодня, наприклад, біг до зупинки, щоб не запізнитися на автобус, силова ходьба під час виконання доручень чи енергійні ігри з дітьми.

Дослідники використали дані наручних трекерів для вимірювання активності понад 25 тисяч "неспортивних" у Великій Британії протягом тижня. Це були люди, які заявили, що не займаються спортом чи фізичними вправами у вільний час. Далі дані про здоров'я учасників відстежувалися протягом семи років.

Результати показали, що всього три-чотири однохвилинні прийоми VILPA щодня були пов'язані зі 40-відсотковим зниженням смертності від усіх причин і від раку, а також 49-відсотковим зниженням ризику смерті від серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад або інсульт.

"Наше дослідження показує, що переваги, аналогічні до високоінтенсивних інтервальних тренувань (HIIT), можуть бути досягнуті за рахунок збільшення інтенсивності випадкових занять, що виконуються як частина повсякденного життя, і чим більше, тим краще. Декілька дуже коротких підходів загальною тривалістю від трьох до чотирьох хвилин на день можуть мати велике значення, і є багато щоденних занять, які можна налаштувати, щоб підвищити частоту серцевих скорочень на хвилину або близько того", — заявив провідний автор дослідження Емманюель Стаматакіс, професор фізичної активності, способу життя та здоров'я населення.

За його словами, більшість дорослих у віці 40 років і старше не займаються регулярними фізичними вправами або спортом, але дослідження показує, як повсякденна активність може бути корисною для здоров'я.

"Підвищення інтенсивності повсякденної діяльності не вимагає часу, підготовки, членства в клубах і спеціальних навичок. Це просто включає збільшення темпу під час ходьби або виконання роботи в будинку з трохи більшою енергією".

Результати дослідження можна порівняти з результатами окремого аналізу активної діяльності 62 тисяч осіб, які регулярно займаються фізичними вправами.

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