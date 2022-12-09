Два в одном: рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля с курицей
Блюдо получается сытным и станет интересной новинкой на привычнном семейном столе.
Вопрос "что приготовить на завтрак/обед/ужин" знаком каждой хозяйке, которая хочет радовать семью вкусными и разнообразными блюдами. Рекомендуем порадовать родных фаршированным картофелем с курицей по рецепту из кулинарного канала "Сборник рецептов".
Фаршированный картофель с курицей
Ингредиенты:
- Картофель – 4 шт;
- Куриное филе – 350 гр;
- Томатная паста – 2-3 ст. л;
- Сыр – 80 гр;
- Вода – 250-350 мл;
- Сливочное масло – 10 гр;
- Оливковое масло;
- Помидоры черри – по желанию;
- Соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
Картофель помыть, очистить, разрезать пополам и вырезать сердцевину, сделав "лодочки".
2. На сковороде со сливочным маслом обжарить картофель с каждой стороны до золотист
куриное филе порезать на мелкие кусочки, посолить, поперчить, добавить специи и сбрызнуть оливковым маслом.
Картофель разложить на смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой противень, посыпать половиной сыра, выложить внутрь "лодочек" курицу.
В чистой миске смешать томатную пасту с водой, немного посолить. Залить курицу с картофелем, сверху посыпать оставшимся сыром и украсить помидорами черри.
Отправить картофель на разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Готовая картошка получается мягкой.
Перед подачей к столу можно украсить зеленью.