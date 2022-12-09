Два в одном: рецепт вкуснейшего фаршированного картофеля с курицей

Блюдо получается сытным и станет интересной новинкой на привычнном семейном столе.

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Вопрос "что приготовить на завтрак/обед/ужин" знаком каждой хозяйке, которая хочет радовать семью вкусными и разнообразными блюдами. Рекомендуем порадовать родных фаршированным картофелем с курицей по рецепту из кулинарного канала "Сборник рецептов".

Фаршированный картофель с курицей

Ингредиенты:

Картофель – 4 шт;

Куриное филе – 350 гр;

Томатная паста – 2-3 ст. л;

Сыр – 80 гр;

Вода – 250-350 мл;

Сливочное масло – 10 гр;

Оливковое масло;

Помидоры черри – по желанию;

Соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель помыть, очистить, разрезать пополам и вырезать сердцевину, сделав "лодочки".

2. На сковороде со сливочным маслом обжарить картофель с каждой стороны до золотист

куриное филе порезать на мелкие кусочки, посолить, поперчить, добавить специи и сбрызнуть оливковым маслом.

Картофель разложить на смазанный маслом или застеленный пергаментной бумагой противень, посыпать половиной сыра, выложить внутрь "лодочек" курицу.

В чистой миске смешать томатную пасту с водой, немного посолить. Залить курицу с картофелем, сверху посыпать оставшимся сыром и украсить помидорами черри.

Отправить картофель на разогретую до 180 градусов духовку на полчаса. Готовая картошка получается мягкой.

Перед подачей к столу можно украсить зеленью.

Напомним, как приготовить окорочка в сливочно-сырном соусе.