Два в одному: рецепт найсмачнішої фаршированої картоплі з куркою

Страва виходить ситною і стане цікавою новинкою на звичному сімейному столі.

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Питання "що приготувати на сніданок/обід/вечерю" знаком кожній господині, яка хоче радувати сім'ю смачними та різноманітними стравами. Рекомендуємо порадувати рідних фаршированою картоплею з куркою за рецептом із кулінарного каналу "Збірка рецептів".

Фарширована картопля з куркою

Складові:

Картопля – 4 шт.;

Куряче філе – 350 г;

Томатна паста – 2-3 ст. л.;

Сир – 80 г;

Вода – 250-350 мл;

Вершкове масло – 10 г;

Оливкова олія;

Помідори чері – за бажанням;

Сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Картоплю помити, очистити, розрізати навпіл і вирізати серцевину, зробивши "човники".

На сковороді з вершковим маслом обсмажити картоплю з кожного боку до золотистого

Куряче філе порізати на дрібні шматочки, посолити, поперчити, додати спеції та збризкати оливковою олією.

Картоплю розкласти на змащений олією або застелений пергаментним папером лист, посипати половиною сиру, викласти всередину "човників" курку.

У чистій мисці змішати томатну пасту з водою, трохи посолити. Залити курку з картоплею, зверху посипати сиром, що залишився, і прикрасити помідорами чері.

Відправити картопля на розігріту до 180 градусів духовку на пів години. Готова картопля виходить м'якою.

Перед подачею до столу можна прикрасити зеленню.

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