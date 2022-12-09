Дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в золотом платье
Девушка уверенно продолжает покорять модельный Олимп.
21-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфрд Кайя Гербер стала участницей показа новой коллекции французского модного дома Celine в Лос-Анджелесе, а поддержать ее пришла вся семья, включая мать, отца Рэнди Гербера и старшего брата Пресли.
Девушка представила два образа. Первый – это золотое короткое платье с большими вырезами чуть ниже бюста и глубоким декольте. Образ дополняла пара босоножек на шпильке в тон наряду.
Карие глаза Кайи были подчеркнуты темной подводкой, а ресницы обильно покрыты тушью.
Второй ансамбль представлял собой деловой образ. Она надела укороченный белый топ с шикарной курткой и облегающими кожаными брюками. Под них она обула кожаные ботинки, которые идеально сочетались с ее брюками, создавая почти цельный силуэт. На руке у девушки была черная сумка, а глаза закрывали большие солнцезащитные очки. В качестве украшения блестела длинная цепочка цвета золота.
Кайя сегодня является одной из самых перспективных молодых моделей. По словам Синди Кроуфорд, она не делала ровным счетом ничего, чтобы продвигать дочь, используя свои связи, но щедро делится с ней профессиональными советами.