Дочь Синди Кроуфорд вышла на подиум в золотом платье

Девушка уверенно продолжает покорять модельный Олимп.

Related video

21-летняя дочь американской супермодели Синди Кроуфрд Кайя Гербер стала участницей показа новой коллекции французского модного дома Celine в Лос-Анджелесе, а поддержать ее пришла вся семья, включая мать, отца Рэнди Гербера и старшего брата Пресли.

Девушка представила два образа. Первый – это золотое короткое платье с большими вырезами чуть ниже бюста и глубоким декольте. Образ дополняла пара босоножек на шпильке в тон наряду.

Карие глаза Кайи были подчеркнуты темной подводкой, а ресницы обильно покрыты тушью.

Фото: Getty

Второй ансамбль представлял собой деловой образ. Она надела укороченный белый топ с шикарной курткой и облегающими кожаными брюками. Под них она обула кожаные ботинки, которые идеально сочетались с ее брюками, создавая почти цельный силуэт. На руке у девушки была черная сумка, а глаза закрывали большие солнцезащитные очки. В качестве украшения блестела длинная цепочка цвета золота.

Фото: Getty

Кайя сегодня является одной из самых перспективных молодых моделей. По словам Синди Кроуфорд, она не делала ровным счетом ничего, чтобы продвигать дочь, используя свои связи, но щедро делится с ней профессиональными советами.